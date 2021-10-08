ИнтерНовости - новости в стране и мире
Певицу Граймс поблагодарили за «рекламу» Маркса
Певицу Граймс поблагодарили за «рекламу» Маркса
Под Оренбургом из-за суррогатного алкоголя погибли 26 человек, еще 28 пострадали
Под Оренбургом из-за суррогатного алкоголя погибли 26 человек, еще 28 пострадали
Муратов намерен перевести часть Нобелевской премии детскому фонду
Муратов намерен перевести часть Нобелевской премии детскому фонду
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Под Оренбургом из-за суррогатного алкоголя погибли 26 человек, еще 28 пострадалиПод Оренбургом из-за суррогатного алкоголя погибли 26 человек, еще 28 пострадали
Сотрудников посольства США в Москве заподозрили в краже рюкзакаСотрудников посольства США в Москве заподозрили в краже рюкзака
Муратов намерен перевести часть Нобелевской премии детскому фондуМуратов намерен перевести часть Нобелевской премии детскому фонду
Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию при избиении пассажира метроБастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию при избиении пассажира метро
Певицу Граймс поблагодарили за «рекламу» МарксаПевицу Граймс поблагодарили за «рекламу» Маркса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 4Кукольный домик. Часть 4
Кукольный домик. Часть 3Кукольный домик. Часть 3
Кукольный домик. Часть 2Кукольный домик. Часть 2
Кукольный домик. Часть 1Кукольный домик. Часть 1
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Певицу Граймс поблагодарили за «рекламу» Маркса


8.10.2021 06:36
Певицу Граймс поблагодарили за «рекламу» МарксаФото: livejournal.com

Коммунистическая партия Соединенных Штатов выразила благодарность певице Граймс, которая привлекла внимание американцев к работе Карла Маркса.

Артистку ранее сфотографировали во время чтения "Манифеста Коммунистической партии", передает TMZ.

Американские коммунисты дали высокую оценку выбору 44-летней певицы, отмечает издание. Как заявили представители партии, своеобразную "реклама" этой книги от Граймс можно считать первым шагом к пересмотру гражданами Соединенных Штатов нынешней политической системы. По их мнению, это свидетельствует о растущей разочарованности в капитализме.

Поблагодарив Граймс за содействие, коммунисты выразили заинтересованность в сотрудничестве с другими звездами.

Ранее певицу сфотографировали, когда она читала "Манифест" Маркса на улицах Лос-Анджелеса. Снимки появились через несколько дней после того, как артистка объявила о расставании с предпринимателем Илоном Маском. По словам Граймс, она выбрала для чтения такую книгу, потому что это казалось ей особенно ироничным.

Напомним, сын Граймс и Илона Маска появился на свет 4 мая 2020 года. Родители дали ребенку имя X Æ A-12[20]. Как поясняла мать мальчика, "X" означет "неизвестная переменная", "Æ" — эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а "A-12" — американский высотный самолет-разведчик, являющийся предвестником SR-71, их с Маском любимого воздушного судна. По словам Граймс, оно не имеет оружия, лишь скорость. Поэтому самолет "велик в схватке, но без насилия".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

До 9 человек возросло число жертв отравления алкоголем в ОренбуржьеДо 9 человек возросло число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье
Выведен на орбиту корабль «Союз МС-19» с Пересильд и ШипенкоВыведен на орбиту корабль «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко
В Петербурге вынесли приговор блогеру, распространявшему фейк о вакцинацииВ Петербурге вынесли приговор блогеру, распространявшему фейк о вакцинации
Бразильского футболиста задержали после нападения на арбитраБразильского футболиста задержали после нападения на арбитра
Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию при избиении пассажира метроБастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию при избиении пассажира метро

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru