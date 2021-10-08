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Певицу Граймс поблагодарили за «рекламу» Маркса
8.10.2021 06:36
Фото: livejournal.com
Коммунистическая партия Соединенных Штатов выразила благодарность певице Граймс, которая привлекла внимание американцев к работе Карла Маркса.
Артистку ранее сфотографировали во время чтения "Манифеста Коммунистической партии", передает TMZ.
Американские коммунисты дали высокую оценку выбору 44-летней певицы, отмечает издание. Как заявили представители партии, своеобразную "реклама" этой книги от Граймс можно считать первым шагом к пересмотру гражданами Соединенных Штатов нынешней политической системы. По их мнению, это свидетельствует о растущей разочарованности в капитализме.
Поблагодарив Граймс за содействие, коммунисты выразили заинтересованность в сотрудничестве с другими звездами.
Ранее певицу сфотографировали, когда она читала "Манифест" Маркса на улицах Лос-Анджелеса. Снимки появились через несколько дней после того, как артистка объявила о расставании с предпринимателем Илоном Маском. По словам Граймс, она выбрала для чтения такую книгу, потому что это казалось ей особенно ироничным.
Напомним, сын Граймс и Илона Маска появился на свет 4 мая 2020 года. Родители дали ребенку имя X Æ A-12[20]. Как поясняла мать мальчика, "X" означет "неизвестная переменная", "Æ" — эльфийское написание аббревиатуры AI ("искусственный интеллект или любовь"), а "A-12" — американский высотный самолет-разведчик, являющийся предвестником SR-71, их с Маском любимого воздушного судна. По словам Граймс, оно не имеет оружия, лишь скорость. Поэтому самолет "велик в схватке, но без насилия".
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