Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге вынесли приговор блогеру, распространявшему фейк о вакцинации

7.10.2021 15:35

Фото: jindatheme.com



Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал Антона Мысливца виновным в распространении недостоверных сведений о вакцине против коронавируса, передают российские СМИ.



Блогера приговорили к наказанию в виде 200 часов обязательных работ.



Как сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города, мужчину обвиняли по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые представляют угрозу для жизни и безопасности граждан). Основанием для этого стало размещение блогером ролика о препаратах, предназначенным для защиты от заражения COVID-19.



В ходе следствия и судебного процесса было установлено, что Мысливец разместил этот материал на YouTube в апреле 2020 года. В ролике говорилось о том, что целью вакцинации якобы является сокращение населения планеты. Авторы утверждали, что применение таких средств приводит к летальному исходу, который наступает в течение 180-360 дней.



Позже ролик также появился в социальной сети "ВКонтакте". Как заявил Мысливец, он публиковал это видео, чтобы привлечь к своим аккаунтам новых подписчиков. Материал был подготовлен знакомыми блогера. Будут ли они привлечены к ответственности, в официальном сообщении не уточняется.



Отмечается, что Мысливец вину в содеянном признал и выразил раскаяние. Он пообещал, что впредь не будет распространять ролики с непроверенными данными о коронавирусе и вакцинации от этого заболевания. Блогер также пояснил, что не делал прививку от COVID-19, потому что перенес его в марте.



Автор: Злата Богатова

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