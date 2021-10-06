Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB, заявил Песков

14:11

Фото: russophile.org



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока еще не видел письмо, которое мать основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова адресовала российскому президенту Владимиру Путину.



Пресс-секретарь главы РФ пояснил, что знает об этом послании из прессы, передает ТАСС.



Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства он этого письма не видел, но знает о нем из публикаций в СМИ. Говоря о послании матери Ильи Сачкова, которого обвиняют в госизмене, представитель Кремля сказал, что вполне понимает эмоциональное состояние матери, ведь ее сыну предъявлены "очень и очень серьезные обвинения". Песков напомнил, что лишь суд может признать человека виновным, и призвал ожидать окончания следственных действий и судебного процесса.



Кроме того, не стоит делать какие-либо обобщающие выводы на основе одного, пусть даже и серьезного случая, отметил пресс-секретарь президента, говоря об отдельных высказываниях матери основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB.



Людмила Сачкова обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "честно разобраться" в деле ее сына. С содержанием этого послания знакомит Forbes. Мать основателя компании Group-IB напомнила о загубленных в прошлом людях, цвете нации, которых загубили как "врагов народа". Мать Скачкова подчеркнула, что не знает, в чем конкретно обвиняют ее сына, поэтому не может делать выводы о том, насколько справедливы эти обвинения либо "он просто кому-то очень мешал".



По словам Сачковой, ее сын боролся с хакерами, и главе государства известно о его профессиональных качествах. Сачков, основавший компанию, которая специализировалась на кибербезопасности, является настоящим патриотом. Он не способен "предать, навредить своей стране", — подчеркнула Сачкова. В своем письме она также выразила уверенность в том, что после ареста ее сына многие начнут задумываться об отъезде из России.



В конце сентября Сачков оказался фигурантом дела о госизмене. За день до этого прошли обыски в офисе Group-IB. Учитывая специфику обвинения, подробности дела официальными источниками не озвучивались. Наказание по статье 275 УК предполагает лишение свободы на срок до двадцати лет.



По данным источников РБК, арест Сачкова мог быть связан с делом о госизмене, которое в 2016 году возбудили в отношении сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, начальника Центра информбезопасности ФСБ Сергея Михайлова и старшего уполномоченного 2-го отдела оперативного управления ЦИБа Георгия Фомченкова. Суд признал их виновными и приговорил к заключению на срок от шести до двадцати двух лет. Сачков тогда давал свидетельские показания.



Кроме того, представители сферы информбезопасности предположили, что задержанный мог иметь связь с криптолокерами — специальными программами, способными шифровать данные на чужих компьютерах, чтобы в дальнейшем требовать выкуп за восстановление доступа.



Автор: Злата Богатова

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