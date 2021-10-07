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В Пакистане 20 человек погибли в результате землетрясения


7.10.2021 10:37
В Пакистане 20 человек погибли в результате землетрясенияФото: elintranews.com

До двадцати человек увеличилось число жертв землетрясения, случившегося в южной части Пакистана, передают зарубежные СМИ.

Со ссылкой на экстренные службы страны сообщается о двухстах пострадавших.

Как информирует пресс-служба управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, пока озвучиваются лишь предварительные данные. Количество погибших и пострадавших может возрасти.

Известно также, что около сотни зданий было разрушено полностью. Поврежденными из-за стихийного удара оказалось значительное число различных построек и объектов инфраструктуры. Властям предстоит оценить причиненный ущерб.

Ранее была официально подтверждена гибель пятнадцати погибших жителях пакистанской провинции Белуджистан. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков составляла 5,7. Сейсмологи охарактеризовали уровень интенсивности сотрясений в эпицентре как "разрушительный".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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