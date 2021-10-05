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НАТО сокращает численность российского постпредства до 10 человек
18:57
Фото: fraza.ua
В соответствии с решением НАТО о сокращении численности российского постпредства будут высланы восемь дипломатов, передает Sky News.
Кроме того, сократят позиции еще двух представителей РФ. В качестве причины таких действий указывается "враждебная деятельность России".
В НАТО приняли решение вдвое сократить количественный состав российского представительства. Восемь дипломатов будут лишены аккредитации, сообщает телевизионный канал Sky News. Как пояснила в своем твиттере его сотрудница Дебора Хейнс, высылаются те, кто считается "необъявленными сотрудниками разведки".
Как стало известно, руководство альянса отреагировало на "враждебную деятельность" Москвы, включая "убийства и шпионаж", уточняет Sky News. По словам Хейнс, этому предшествовали доклады стран, входящих в блок об инцидентах, зафиксированных на их территории.
Предполагается, что представители РФ покинут Брюссель в срок до конца октября.
Ранее в Москве отреагировали на призыв выслать 300 российских дипломатов из США. С такой инициативой выступили американские сенаторы, уже обратившиеся к главе Соединенных Штатов Джозефу Байдену.
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