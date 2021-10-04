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В Москве отреагировали на призыв выслать 300 российских дипломатов из США
05:01
Фото: press-az.com
В российском МИД отреагировали на инициативу, с которой выступили американские сенаторы, предложившие главе Соединенных Штатов Джозефу Байдену выслать триста дипломатов.
В отечественном внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в наших дипмиссиях такое число их коллег просто не наберется.
Отреагировав на предложение о выдворении российских дипломатов из США, в МИД предположили, что американские сенаторы, вероятно, хотят добиться закрытия собственных загранучреждений на территории РФ. В дипломатическом министерстве пояснили, что в Вашингтоне, выступая с подобными инициативами, должны осознавать последствия своих действий и быть готовы понести ответственность, передает ТАСС.
Представители отечественного внешнеполитического ведомства добавили, что в американской столице нет такого числа российских дипломатов. В МИД также указали, что конгрессмены могут не обладать должными познаниями в области международных отношений, если включили в это количество дипломатических сотрудников постпредства России при ООН.
Ранее американские сенаторы обратились к главе США Джо Байдену с предложением выслать из страны триста российских дипломатов, если Москва откажется расширить штат их посольства в нашей стране. Адресованное президенту письмо подписали республиканцы Марко Рубио и Джим Риш и демократы Марк Уорнер и Роберт Менендес.
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