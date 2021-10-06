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Скончалась спасенная с затонувшего в Белом море судна женщина


6.10.2021 07:14
Скончалась спасенная с затонувшего в Белом море судна женщинаФото: livejournal.com

В машине скорой помощи скончалась женщина, которую спасли с судна, затонувшего в акватории Белого моря.

В районе крушения продолжается поисково-спасательная операция, передают российские СМИ.

Три человека продолжают числиться пропавшими без вести, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СКР. В поисках задействован вертолет Ми-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы.

Ранее агентство "Интерфакс" сообщило о спасении двух человек, однако в больницу удалось доставить лишь мужчину. Женщина скончалась в "скорой", подтвердили представители ведомства.

Судно "Фаворит", на борту которого в тот момент находились четверо мужчин и одна женщина, потерпело бедствие у побережья Терского района Мурманской области. Отмечалось, корабль получил пробоину, после чего его трюмы и часть отсеков начали стремительно заполняться водой. Несколько членов экипажа успели эвакуироваться при помощи аварийного плота.

Из-за плохой погоды в поисково-спасательной операции пока не могут участвовать маломерные суда ГИМС, сообщает агентство со ссылкой на собственный источник. В районе крушения сохраняется сильный ветер, высота волн составляет около двух метров.

По факту ЧП, случившегося накануне в Кандалакшском заливе неподалеку от населенного пункта Кашкаранцы, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). По данным представителей регионального управления СКР, судоводитель и четверо пассажиров вышли в море для ловли рыбы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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