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В Калининграде к офису ЧОП «Кобра» приползла метровая змея
5.10.2021 16:03
Фото: mir-znaniy.com
Полоз напугал сотрудников ЧОП "Кобра" в Калининграде, передает агентство "Интерфакс".
К месту происшествия вызвали специалиста, который сумел оперативно поймать метрового полоза.
В Калининграде сотруднику зоопарка удалось "спасти" сотрудников и посетителей офиса охранного предприятия "Кобра" от появившейся там метровой змеи. Направленный к месту происшествия заведующий террариумом пришел к выводу, что в помещение на улице Комсомольской пытался попасть амурский или дальневосточный полоз.
По словам специалиста, змее около трех лет от роду. Сейчас она находится в зоопарке под наблюдением, ее согрели и напоили. Полоз "немножко хрипит", вероятно, успел замерзнуть, добавил собеседник агентства. В зверинце приложат усилия, чтобы их новый питомец не разболелся.
Предположительно, полоз мог от кого-то сбежать. Сородичи змеи, обитающие на Дальнем Востоке, по данным зоологов, уже давно впали в состояние спячки. Размеры полоза составляют около метра, опасности для людей он не представляет.
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