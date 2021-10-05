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В Калининграде к офису ЧОП «Кобра» приползла метровая змея


5.10.2021 16:03
В Калининграде к офису ЧОП «Кобра» приползла метровая змеяФото: mir-znaniy.com

Полоз напугал сотрудников ЧОП "Кобра" в Калининграде, передает агентство "Интерфакс".

К месту происшествия вызвали специалиста, который сумел оперативно поймать метрового полоза.

В Калининграде сотруднику зоопарка удалось "спасти" сотрудников и посетителей офиса охранного предприятия "Кобра" от появившейся там метровой змеи. Направленный к месту происшествия заведующий террариумом пришел к выводу, что в помещение на улице Комсомольской пытался попасть амурский или дальневосточный полоз.

По словам специалиста, змее около трех лет от роду. Сейчас она находится в зоопарке под наблюдением, ее согрели и напоили. Полоз "немножко хрипит", вероятно, успел замерзнуть, добавил собеседник агентства. В зверинце приложат усилия, чтобы их новый питомец не разболелся.

Предположительно, полоз мог от кого-то сбежать. Сородичи змеи, обитающие на Дальнем Востоке, по данным зоологов, уже давно впали в состояние спячки. Размеры полоза составляют около метра, опасности для людей он не представляет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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