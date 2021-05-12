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Актриса Юлия Пересильд полетит на МКС
16:10
Фото: love-psy.ru
Российская киноактриса Юлия Пересильд отобрана для съемок в фильме "Вызов", который будет создаваться на Международной космической станции (МКС).
Как передает ТАСС со ссылкой на совместное сообщение Роскосмоса и Первого канала, 36-летняя артистка полетит в космос с режиссером Климом Шипенко осенью этого года.
Завершен последний этап по отбору кандидатов на участие в космической экспедиции для съемок художественной кинокартины "Вызов". С учетом медицинских и творческих критериев комиссия рекомендовала к назначению в основной экипаж актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.
Предполагается, что Пересильд и Шипенко отправятся на МКС на борту транспортного корабля "Союз МС-19". Старт ориентировочно запланирован на 5 октября этого года.
В дублирующий экипаж госкомиссией были выбраны артистка Алена Мордовина и кинооператор Алексей Дудин. Кроме того, отдельным образом была отмечена Галина Каирова. После участия в проекте ей предложили продолжать отбор в отряд космонавтов, чтобы в будущем заниматься этим уже на профессиональной основе.
Помимо художественной картины под рабочим названием "Вызов" в рамках масштабного научно-просветительского проекта предполагается создать цикл документальных лент, которые будут посвящены ракетно-космической отрасли и работающих в ней специалистах.
В начале мая на Землю вернулся корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами миссии Crew-1. Созданный компанией SpaceX аппарат Resilience через семь часов после отделения от МКС благополучно приводнился в акватории Атлантического океана. Процесс транслировался на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA).
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