Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Актриса Юлия Пересильд полетит на МКС

16:10

Фото: love-psy.ru



Российская киноактриса Юлия Пересильд отобрана для съемок в фильме "Вызов", который будет создаваться на Международной космической станции (МКС).



Как передает ТАСС со ссылкой на совместное сообщение Роскосмоса и Первого канала, 36-летняя артистка полетит в космос с режиссером Климом Шипенко осенью этого года.



Завершен последний этап по отбору кандидатов на участие в космической экспедиции для съемок художественной кинокартины "Вызов". С учетом медицинских и творческих критериев комиссия рекомендовала к назначению в основной экипаж актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.



Предполагается, что Пересильд и Шипенко отправятся на МКС на борту транспортного корабля "Союз МС-19". Старт ориентировочно запланирован на 5 октября этого года.



В дублирующий экипаж госкомиссией были выбраны артистка Алена Мордовина и кинооператор Алексей Дудин. Кроме того, отдельным образом была отмечена Галина Каирова. После участия в проекте ей предложили продолжать отбор в отряд космонавтов, чтобы в будущем заниматься этим уже на профессиональной основе.



Помимо художественной картины под рабочим названием "Вызов" в рамках масштабного научно-просветительского проекта предполагается создать цикл документальных лент, которые будут посвящены ракетно-космической отрасли и работающих в ней специалистах.



В начале мая на Землю вернулся корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами миссии Crew-1. Созданный компанией SpaceX аппарат Resilience через семь часов после отделения от МКС благополучно приводнился в акватории Атлантического океана. Процесс транслировался на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA).



Автор: Злата Богатова

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