Бразильского футболиста задержали после нападения на арбитра

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5.10.2021 13:10

Фото: кадр видео с youtube.com



Матч второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул между "СК Сан-Паулу" и "Гуарани" пришлось прервать в связи с нападением на арбитра Родриго Кривелларо. Как сообщает ESPN, игрок "СК Сан-Паулу" Уильям Рибейро арестован, ему грозит длительный срок по статье о покушении на убийство.



ЧП случилось на 16-й минуте второго тайма матча, когда спортсмен атаковал судью Родриго Кривелларо. Арбитр в тот момент лежал на земле. Родриго Кривелларо нанес ему удар ногой в области шеи. В результате рефери госпитализировали в бессознательном состоянии.



Рибейро задержали и доставили в полицию. Правоохранители расценили его действия как покушение на убийство. По данным бразильских СМИ, если суд признает футболиста виновным по этой статье, ему грозит до двадцати лет тюрьмы.



Представитель местной полиции Винисиус Лоренсо де Ассунсан пояснил, что пострадавшему судье были нанесены удары кулаком и ногой. В больнице врачи сделали ему томографию черепа, и рентген, чтобы диагностировать все повреждения. Сведений о том, в каком состоянии сейчас находится травмированный арбитр, пока не поступало.



Руководство "СК Сан-Паулу" после случившегося уже приняло решение о разрыве контракта с Рибейро. Футболист выступал в составе команды с минувшего июля.



Автор: Злата Богатова

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