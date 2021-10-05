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Попова рассказала об отмене массовых мероприятий из-за COVID


5.10.2021 03:23
Попова рассказала об отмене массовых мероприятий из-за COVIDФото: pronedra.ru

В условиях продолжающегося распространения коронавируса практически по всей России приостановлено проведение массовых мероприятий, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Лишь в двух регионах РФ сейчас позволяется устраивать их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек, передает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась на эту тему в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID. Руководитель ведомства пояснила, что массовые мероприятия в данный момент приостановлены практически по всей России в соответствии с решением главного государственного санитарного врача.

В зависимости от эпидемиологической обстановки лишь на территории двух регионов допускается устраивать мероприятия с числом участвующих от 1 тыс. до 3 тыс. человек, отметила Попова. Она подчеркнула, что введенные из-за коронавируса ограничения адекватны ситуации. При этом сохраняет остроту вопрос контроля по соблюдению этих мер.

По данным официальной статистики, за период с начала пандемии в России зарегистрировали уже 7 612 317 случаев заражения коронавирусом. Признаны выздоровевшими 6 740 491 заболевших, более 210,8 тыс. пациентов скончались.

В мире количество инфицированных превысило 235 млн человек. По всем странам зафиксировано уже свыше 4,8 млн летальных исходов.

Ранее в России вновь был зафиксирован рекорд по суточному числу смертей от COVID. Впервые за период с начала пандемии в нашей стране в течение недели умерло более 6 000 пациентов с подтвержденным коронавирусом. По данным ТАСС, в прошлый раз максимальный показатель за подобный период - 5 682 умерших - специалисты регистрировали неделей раньше.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 787

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