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В России вновь зафиксирован рекорд по суточному числу смертей от COVID
12:48
Фото: smi2.net
За минувшие сутки в РФ среди пациентов с коронавирусом было зафиксировано 890 летальных исходов, передают российские СМИ со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось за день на 25 769 и составляет в общей сложности 7 586 536.
Наибольшее число заражений медики выявили в Москве - 4 294 случая, еще 2 463 в Петербурге и 1 646 - в Подмосковье.
Как отмечает ТАСС, впервые за период с начала пандемии в нашей стране в течение недели умерло более 6 000 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Проанализировав статистику федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, агентство отмечает, что в указанный промежуток от последствий заболевания умерли 6 018 жителей России.
В прошлый раз максимальный показатель за тот же период - 5 682 умерших - специалисты фиксировали неделей раньше.
На текущий момент количество умерших от коронавируса составляет в России 209 918 человек, или 2,77% от всех выявленных зараженных. В штабе отмечают, что ведут учет лишь тех случаев, когда COVID-19 являлся причиной летального исхода и это было оперативно подтверждено.
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