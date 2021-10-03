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В России будет отмечаться День отца


18:19
В России будет отмечаться День отцаФото: livejournal.com

День отца будут отмечать в России в третье воскресенье октября. Соответствующий указ подписан главой РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

В тексте официального документа, посвященного установлению нового праздника, указано, что он вводится с целью "укрепления института семьи".

Кроме того, новый праздник будет способствовать повышению значимости отцовства в деле воспитания подрастающего поколения. С содержанием президентского указа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

В середине минувшего лета с этой инициативой выступили в Министерстве труда и соцзащиты. Ведомство, вынесшее идею ввести новый праздник на общественное обсуждение, поясняло, что соответствующее предложение ранее поступило от Анны Кузнецовой. В тот период она являлась российским детским омбудсменом.

Поддержав предложение Кузнецовой, в ведомстве отмечали, что введение такого праздника обусловлено ст. 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

Напомним, в сентябре стало известно об учреждении российским президентом почетного знака "За успехи в труде". Награждаться им будут рабочие коллективы, учреждения и организации, действующие в разных областях. Кроме того, будут учитываться и другие заслуги перед государством за пять лет.

Автор: Злата Богатова

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