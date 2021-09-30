Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СЖР призвал освободить задержанного в Минске журналиста «Комсомольской правды»

17:13

Фото: legalizebelarus.org



Сам по себе факт журналистской деятельности не может рассматриваться как преступление и быть основанием для задержания, заявил в беседе с ТАСС секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир. Ранее стало известно, что сотрудник издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко доставлен в СИЗО Минска.



Секретарь СЖР Тимур Шафир подтвердил информацию о задержании в Минске журналиста Геннадия Можейко. Корреспондент "Комсомольской правды" сейчас находится в следственном изоляторе и не имеет возможности связаться с родственниками или коллегами. Обвинений, связанных с террористической деятельностью либо другими преступлениями, Можейко не предъявляли, отметил Шафир. Поэтому возникли предположения о том, что причиной задержания может быть подготовка каких-либо материалов, т.е. выполнение рабочих обязанностей как журналиста.



Сама по себе работа журналиста не может считаться преступлением или основанием для задержания, подчеркнул Шафир. В связи с этим в СФР настаивают на освобождении Можейко. Представители Союза сейчас пытаются связаться с коллегами в Белоруссии, чтобы получить все сведения о случившемся, после чего вся информация будет обнародована.



По данным СМИ, силовики провели обыск дома у Можейко. В соответствующем постановлении указывались ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти), передает Znak.com.



Ранее стало известно о блокировке сайта газеты в Белоруссии. Как заявил главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, это случилось вскоре после публикации небольшого материала о молодом минчанине Андрее Зельцере, погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ. Речь шла о воспоминаниях его знакомой. Суть этих четырех предложений заключалась в том, что в годы совместной учебы у нее было хорошее мнение об этом парне.



Автором заметки о гибели Андрея Зельцера был Геннадий Можейко. По словам матери журналиста, после этой статьи его обвинили в разжигании национальной розни и оскорблении представителя власти.





Автор: Злата Богатова

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