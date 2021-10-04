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В Ленобласти выявили майнинговую ферму
4.10.2021 13:11
csn-tv.ru
Правоохранительные органы Ленинградской области выявили оборудованную в ангаре майнинговую ферму, передает агентство "Интерфакс".
Незаконное производство криптовалюты было налажено злоумышленниками в населенном пункте Новый Свет.
Полицейским удалось обнаружить и пресечь деятельность майнинговой фермы, выявленной на территории Гатчинского района Ленобласти, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, владельцем ангара, где производилась криптовалюта, является общество с ограниченной ответственностью.
К помещению было подведено электроснабжение из трансформатора. По всей площади ангара на металлических стеллажах располагались свыше пятисот устройств с видеокартами, предназначенные для майнинга криптовалюты. По словам Ирины Волк, согласно предварительным оценкам специалистов, ущерб может оцениваться в сумму порядка 4,5 млн рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
Полицейские изъяли имевшееся в ангаре оборудование и электросчетчик. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к противозаконной деятельности. Назначен ряд экспертиз.
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