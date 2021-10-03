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Подозреваемый в убийстве студенток в Гае прятался в детском саду


07:30
Подозреваемый в убийстве студенток в Гае прятался в детском садуФото: newstracker.ru

Полиция Оренбургской области задержала подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, предполагаемый преступник прятался на территории детского сада.

Подозреваемый в жестоком убийстве трех студенток Александр Лазарев был задержан в Орске после попытки угнать автомобиль. После появления правоохранителей мужчина, бросив машину, пытался спрятаться на территории детского сада, пишут "Известия" со ссылкой на заявление Ирины Волк.

По данным ТАСС, причастность подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летнего Александра Лазарева к совершению этого преступления уже подтверждена результатами молекулярно-генетической экспертизы.

О задержанном известно, что в прошлом он уже был судим за убийство. Жертвой преступления, совершенного ночью 23 февраля 2012 года в Орске, стал директор бара "Апельсин". Мужчина скончался в результате ножевого ранения в шею, после чего Лазарев сам пришел в полицию Орска и сообщил о содеянном.

Лазарев был приговорен за убийство к 9,5 годам колонии. На свободу он вышел досрочно, лишь около двух месяцев назад. Кроме того, подозреваемый в убийстве трех девушек в прошлом был судим за разбой.

ЧП случилось 30 сентября, когда после тушения пожара в квартире на Молодежной улице были найдены останки двух девушек с признаками криминальной смерти. Затем около дома обнаружили еще одну студентку, погибшую от подобных ранений. Все девушки были уроженками Башкирии, в Гай приехали учиться.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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