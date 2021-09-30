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Саакашвили отреагировал на призыв не ехать в Грузию


30.9.2021 15:26
Саакашвили отреагировал на призыв не ехать в ГрузиюФото: dilova.com.ua

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в прошлом бежавший на Украину, отреагировал на призыв депутата Европарламента Виолы фон Крамон не возвращаться на родину.

Политик оставил ответное сообщение в своем Facebook.

По словам Михаила Саакашвили, он действительно собирается прибыть в Грузию 2 октября, когда в стране будут проводиться выбор в органы местного самоуправления. Но политик появится лишь после завершения голосования. Бывший грузинский лидер напомнил, что уже неоднократно говорил об этом. Призывы к кому-либо "не возвращаться в его страну" Саакашвили при этом назвал аморальными.

Ранее Виола фон Крамон в своем Twitter прокомментировала возможный приезд Михаила Саакашвили в Грузию. По мнению депутата Европарламента, это может усугубить политический конфликт, разразившийся в этом государстве. Поэтому она призвала бывшего президента отложить визит, пока обстановка не перестанет быть излишне накаленной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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