Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ингушетии арестован пенсионер, подозреваемый в убийстве 18-летней давности

30.9.2021 23:36

Фото: kapital.kz



Правоохранительные органы Ингушетии задержали 65-летнего местного жителя по подозрению в убийстве женщины из личной неприязни, передает "Интерфакс".



Преступление было совершено летом 2003 года в селении Галашки.



Поиски подозреваемого по делу 18-летней давности завершены, сообщается со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СКР. Следователям удалось установить личность мужчины, причастного к гибели 50-летней женщины. По данным ведомства, ЧП случилось 28 июня 2003 года в селении Галашки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стрелял в потерпевшую из пистолета "ПМ". Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения.



Женщину незамедлительно доставили в больницу, однако ранение оказалось смертельным. Вскоре после того, как ее привезли в медицинское учреждение, она скончалась.



Подозреваемому долгое время удавалось скрываться от следствия. Ранее его заочно обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном использовании оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Лишь в сентябре пенсионера задержали на территории одного из российских регионов. К настоящему времени он уже доставлен в Ингушетию, суд вынес решение об его аресте.



Напомним, ранее в Приморье раскрыли убийство шести человек 16-летней давности. ЧП случилось в июле 2005 года, когда двое местных жителей находились в гостях у своих знакомых, проживающих в Артеме. В ходе застолья возник конфликт, в процессе которого убили женщину. Злоумышленники, пытаясь скрыть содеянное, жестоко расправились со всеми свидетелями при помощи ножа и топора.



Автор: Злата Богатова

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