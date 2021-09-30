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В Ингушетии арестован пенсионер, подозреваемый в убийстве 18-летней давности


30.9.2021 23:36
В Ингушетии арестован пенсионер, подозреваемый в убийстве 18-летней давностиФото: kapital.kz

Правоохранительные органы Ингушетии задержали 65-летнего местного жителя по подозрению в убийстве женщины из личной неприязни, передает "Интерфакс".

Преступление было совершено летом 2003 года в селении Галашки.

Поиски подозреваемого по делу 18-летней давности завершены, сообщается со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СКР. Следователям удалось установить личность мужчины, причастного к гибели 50-летней женщины. По данным ведомства, ЧП случилось 28 июня 2003 года в селении Галашки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стрелял в потерпевшую из пистолета "ПМ". Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения.

Женщину незамедлительно доставили в больницу, однако ранение оказалось смертельным. Вскоре после того, как ее привезли в медицинское учреждение, она скончалась.

Подозреваемому долгое время удавалось скрываться от следствия. Ранее его заочно обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном использовании оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Лишь в сентябре пенсионера задержали на территории одного из российских регионов. К настоящему времени он уже доставлен в Ингушетию, суд вынес решение об его аресте.

Напомним, ранее в Приморье раскрыли убийство шести человек 16-летней давности. ЧП случилось в июле 2005 года, когда двое местных жителей находились в гостях у своих знакомых, проживающих в Артеме. В ходе застолья возник конфликт, в процессе которого убили женщину. Злоумышленники, пытаясь скрыть содеянное, жестоко расправились со всеми свидетелями при помощи ножа и топора.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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