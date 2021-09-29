Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье раскрыли дело об убийстве шести человек 16-летней давности

29.9.2021 16:34

Фото: vk.com



В скором времени состоится суд по делу о гибели шести человек, убитых летом 2005 года, передает пресс-служба прокуратуры Приморского края.



Замглавы ведомства утвердил обвинительное заключение в отношении двух обвиняемых.



Как информирует краевая прокуратура, в совершении убийства обвиняются двое жителей города Артема. Уголовное дело возбудили по пп. "а, в, ж, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек, которое было совершено группой лиц, заведомо для виновных находившихся в беспомощном состоянии, в целях сокрытия другого преступления).



ЧП случилось в июле 2005 года, когда двое местных жителей находились в гостях у своих знакомых, проживающих в Артеме. В ходе застолья возник конфликт, в процессе которого убили женщину. Злоумышленники, пытаясь скрыть содеянное, жестоко расправились со всеми свидетелями. Вооружившись ножом и топором, они убили пять человек.



В числе жертв убийства было двое несовершеннолетних, сообщает региональная прокуратура. Погибли дети 1995 и 1993 г.р.



Обвиняемым на протяжении длительного периода удавалось скрывать свою причастность к убийству. Они смогли обеспечить себе ложное алиби, поэтому долгое время оставались вне подозрений. Но спустя шестнадцать лет следователи восстановили полную картину тех трагических событий.



Уголовное дело будет рассматривать Артемовский городской суд, куда в скором времени направят все материалы, отмечается в сообщении надзорного ведомства.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 104

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