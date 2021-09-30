Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белгородской области осудили отчима избитого до смерти пятилетнего мальчика

30.9.2021 21:41

Фото: vk.com



Тринадцать лет строгого режима получил житель Волоконовского района Белгородской области, жестоко избивший минувшей весной пятилетнего пасынка.



Суд признал 32-летнего мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое было совершено в отношении малолетнего, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии и повлекло за собой гибель потерпевшего по неосторожности).



Как информирует пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил мужчину к наказанию в виде тринадцати лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Затем в течение полутора лет он будет дополнительно ограничен в свободе.



Преступление было совершено 29 мая 2021 года. Как установили в ходе расследования и суда, в тот день мужчина, будучи пьяным, не обнаружил оставленных в привычном месте денег. Разозлившись, он набросился на пятилетнего пасынка. Жестоко избитый ребенок был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти маленького пациента. Из-за полученных повреждений мальчик скончался на следующий день.



По данным местных властей, мать умершего ребенка, воспитывавшая еще двоих малолетних детей, злоупотребляет спиртным. В прошлом семью поставили на учет как неблагополучную. После гибели мальчика уголовное дело по факту халатности также завели против районных органов системы профилактики. Позже производство по нему было прекращено из-за отсутствия причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчиков и смертью дошкольника.



Автор: Злата Богатова

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