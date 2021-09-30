|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Белгородской области осудили отчима избитого до смерти пятилетнего мальчика
30.9.2021 21:41
Фото: vk.com
Тринадцать лет строгого режима получил житель Волоконовского района Белгородской области, жестоко избивший минувшей весной пятилетнего пасынка.
Суд признал 32-летнего мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое было совершено в отношении малолетнего, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии и повлекло за собой гибель потерпевшего по неосторожности).
Как информирует пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил мужчину к наказанию в виде тринадцати лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Затем в течение полутора лет он будет дополнительно ограничен в свободе.
Преступление было совершено 29 мая 2021 года. Как установили в ходе расследования и суда, в тот день мужчина, будучи пьяным, не обнаружил оставленных в привычном месте денег. Разозлившись, он набросился на пятилетнего пасынка. Жестоко избитый ребенок был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти маленького пациента. Из-за полученных повреждений мальчик скончался на следующий день.
По данным местных властей, мать умершего ребенка, воспитывавшая еще двоих малолетних детей, злоупотребляет спиртным. В прошлом семью поставили на учет как неблагополучную. После гибели мальчика уголовное дело по факту халатности также завели против районных органов системы профилактики. Позже производство по нему было прекращено из-за отсутствия причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчиков и смертью дошкольника.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|