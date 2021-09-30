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Отец 9-летней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления
30.9.2021 21:07
Фото: кадр видео с youtube.com
Девочку, которая поступила в МГУ в девять лет, могут отчислить из-за прогулов, заявил отец маленькой студентки.
По словам Евгения Теплякова, его дочери уже прямо говорили о таких перспективах, передает "Лента.ру".
Отец маленькой россиянки, поступившей в лучший российский вуз, рассказал журналистам об угрозах отчисления его дочери. Как заявил Евгения Тепляков, преподаватели факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова прямо говорили об этом его дочери Алисе.
Девочке, по словам Теплякова, якобы угрожали отчислением за непосещаемость, а также отказывались содействовать в досрочном окончании учебного заведения. Такой позиции придерживается целый ряд сотрудников вуза, отметил отец Алисы, не уточнив конкретных имен. Он лишь отметил, что их достаточно много.
По мнению отца девятилетней студентки, ей требуется "взаимодействие в индивидуальном ключе". Однако в МГУ отказываются помогать девочке, заявляя, что не будут отвечать на вопросы родителей и давать какие-либо контакты. Ребенку не позволяют "уйти вперед", уточнил Тепляков.
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