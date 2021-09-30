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МИД призывает Душанбе и Кабул урегулировать ситуацию на границе
30.9.2021 19:42
Фото: press-az.com
Российские власти обращаются к представителям Душанбе и Кабула с призывом найти взаимоприемлемые способы урегулирования ситуации на таджикско-афганской границе.
Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
По словам российского дипломата, ранее появились сведения о стягивании к общей границе вооруженных сил. В Москве за обострением обстановки между Афганистаном и Таджикистаном наблюдают с обеспокоенностью, подчеркнул замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
В ходе брифинга представитель отечественного внешнеполитического ведомства заявил, что Москва призывает Душанбе и Кабул искать взаимоприемлемые способы разрешить ситуацию, которая сейчас сложилась на границе.
По словам Зайцева, лишь на территории приграничной афганской провинции Тахар находятся десятки тысяч бойцов спецподразделений движения "Талибан" (запрещено в РФ). Кроме того, нарастают проблемы в социально-экономической сфере страны. Из-за сокращения объемов промышленного производства продолжают увеличиваться цены, а оборот наличности становится меньше. По словам дипломата, оказался практически парализованным банковский сектор.
Ранее пришедшие к власти в Афганистане талибы (члены организации, запрещенной в России) обратились к руководству Таджикистана с призывом не вмешиваться во внутреннюю политику их государства. Как заявил замглавы временного правительства Абдул Салам Ханафи, на каждое подобное действие со стороны Душанбе будет дан ответ.
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