Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МИД призывает Душанбе и Кабул урегулировать ситуацию на границе

30.9.2021 19:42

Фото: press-az.com



Российские власти обращаются к представителям Душанбе и Кабула с призывом найти взаимоприемлемые способы урегулирования ситуации на таджикско-афганской границе.



Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.



По словам российского дипломата, ранее появились сведения о стягивании к общей границе вооруженных сил. В Москве за обострением обстановки между Афганистаном и Таджикистаном наблюдают с обеспокоенностью, подчеркнул замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.



В ходе брифинга представитель отечественного внешнеполитического ведомства заявил, что Москва призывает Душанбе и Кабул искать взаимоприемлемые способы разрешить ситуацию, которая сейчас сложилась на границе.



По словам Зайцева, лишь на территории приграничной афганской провинции Тахар находятся десятки тысяч бойцов спецподразделений движения "Талибан" (запрещено в РФ). Кроме того, нарастают проблемы в социально-экономической сфере страны. Из-за сокращения объемов промышленного производства продолжают увеличиваться цены, а оборот наличности становится меньше. По словам дипломата, оказался практически парализованным банковский сектор.



Ранее пришедшие к власти в Афганистане талибы (члены организации, запрещенной в России) обратились к руководству Таджикистана с призывом не вмешиваться во внутреннюю политику их государства. Как заявил замглавы временного правительства Абдул Салам Ханафи, на каждое подобное действие со стороны Душанбе будет дан ответ.



Автор: Злата Богатова

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