Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Новые власти Афганистана призвали Душанбе не вмешиваться во внутренние дела их страны

27.9.2021 19:10

Фото: zerkalo.az



Пришедшие к власти в Афганистане талибы (члены организации, запрещенной в России) обратились к руководству Таджикистана с призывом не вмешиваться во внутреннюю политику их государства. Как заявил замглавы временного правительства Абдул Салам Ханафи, на каждое подобное действие со стороны Душанбе будет дан ответ.



Радикальное движение "Талибан" (в России признано террористическим и официально запрещено), захватившее власть в Афганистане, обратилось к руководству Таджикистана с призывом не вмешиваться во внутренние дела соседнего государства.



Назначенный на пост зампредседателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи сообщил об этом в интервью катарскому каналу Al Jazeera, передает ТАСС. От лица официального Кабула он заявил, что новые власти хотят иметь хорошие отношения с Таджикистаном. Однако они не потерпят вмешательства в их внутренние дела. "На каждое действие будет найдено противодействие", - подчеркнул представитель радикального движения.



Абдул Салам Ханафи также выразил надежду на укрепление взаимосвязей с Китаем, также являющимся соседом страны и входящим в качестве постоянного члена в Совбез ООН. Замглавы временного правительства Афганистана заявил, что Пекин сможет сыграть положительную и важную роль в обновлении и развитии его страны.



Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил в рамках проходившей в Нью-Йорке 76-й сессии Генссамблеи ООН. Представитель Душанбе озвучил призыв к организации в Афганистане выборов, которые позволят сформировать всеобъемлющее правительство. В нем должны участвовать все этнические группы, включая афганских таджиков, подчеркивал политик.



Создание правительства без учета интересов всех жителей страны способно привести к катастрофическим последствиям, указывал в своей речи Рахмон. Он также предупреждал о рисках, связанных с возможным возрождением международного терроризма на территории Афганистана, где пришли к власти радикалы.



В минувшую субботу, 25 сентября, подразделения талибов (члены организации, которая в РФ признана террористической и официально запрещена) были направлены в северо-восточную афганскую провинцию Тахар, граничащую с Таджикистаном. В Кабуле пояснили, что целью этих действий является устранение "потенциальных угроз безопасности".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 144

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.9.2021 04:38 WSJ сообщает о планах США использовать российские военные базы в Азии

WSJ сообщает о планах США использовать российские военные базы в Азии 28.9.2021 04:06 Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах

Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах 27.9.2021 08:41 Выборы в Германии: СДПГ лидирует более чем в половине округов

Выборы в Германии: СДПГ лидирует более чем в половине округов 27.9.2021 07:58 Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер 26.9.2021 02:24 Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар по США, заявил китайский дипломат