|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Роль Джеймса Бонда предложили отдать гомосексуальному артисту
30.9.2021 06:38
Фото: beespoke.info
Британский актер театра и кино Бен Уишоу выступил с предложением отдать роль Джеймса Бонда одному из гомосексуальных артистов.
По мнению 40-летнего Уишоу, сыгравшего в нескольких частях бондианы, это был бы довольно нестандартный и захватывающий ход, передает Attitude.
Как пояснил Бен Уишоу, снимавшийся в фильме "007: Спектр" и других частях, необходимо формировать мир, где каждый сможет "играть кого угодно". Артист добавил, что было бы действительно захватывающе, если бы выбор кандидата на роль Джеймса Бонда не зависел бы от сексуальной ориентации исполнителя.
40-артист также отметил, что в Великобритании на так много актеров-геев. Говоря о том, что мог бы перевоплотиться в знаменитого героя, он упомянул Люка Эванса и Джонатана Бэйли. По словам Уишоу, его поражает, насколько сильно все переменилось за последние несколько лет.
Ранее отец Эми Уайнхаус выступил против съемок документального фильма о певице, задуманного компанией Halcyon Studios. Родственник умершей десять лет назад британской исполнительницы уже подписал контракт с Universal, чтобы создать ленту о дочери. Съемки должны начаться в 2022 году.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|