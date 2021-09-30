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Роль Джеймса Бонда предложили отдать гомосексуальному артисту


30.9.2021 06:38
Роль Джеймса Бонда предложили отдать гомосексуальному артистуФото: beespoke.info

Британский актер театра и кино Бен Уишоу выступил с предложением отдать роль Джеймса Бонда одному из гомосексуальных артистов.

По мнению 40-летнего Уишоу, сыгравшего в нескольких частях бондианы, это был бы довольно нестандартный и захватывающий ход, передает Attitude.

Как пояснил Бен Уишоу, снимавшийся в фильме "007: Спектр" и других частях, необходимо формировать мир, где каждый сможет "играть кого угодно". Артист добавил, что было бы действительно захватывающе, если бы выбор кандидата на роль Джеймса Бонда не зависел бы от сексуальной ориентации исполнителя.

40-артист также отметил, что в Великобритании на так много актеров-геев. Говоря о том, что мог бы перевоплотиться в знаменитого героя, он упомянул Люка Эванса и Джонатана Бэйли. По словам Уишоу, его поражает, насколько сильно все переменилось за последние несколько лет.

Ранее отец Эми Уайнхаус выступил против съемок документального фильма о певице, задуманного компанией Halcyon Studios. Родственник умершей десять лет назад британской исполнительницы уже подписал контракт с Universal, чтобы создать ленту о дочери. Съемки должны начаться в 2022 году.

Автор: Злата Богатова

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