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На звание лучшей спортсменки года в Европе претендуют Ласицкене и Сидорова
29.9.2021 18:51
Фото: sportbox.ru
Россиянки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова стали номинантками на почетное звание лучшей спортсменки года в Европе.
О начале соответствующего голосования информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics).
Как стало известно, голосование будет продолжаться до 3 октября. Среди тех, кто претендует на этот титул, спортсмены, которым удалось завоевать различные трофеи в течение 2021 года.
28-летняя прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала чемпионкой Олимпиады в Токио и смогла выиграть Бриллиантовую лигу. Кроме того, спортсменке удалось продемонстрировать наилучший результат сезона - легкоатлетке покорилась высота 2,05 метра.
Российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом, Анжелика Сидорова в столице Японии минувшим летом завоевала серебро. 30-летняя спортсменка также смогла выиграть Бриллиантовую лигу и показать лучший мировой результат за этот сезон, преодолев уровень 5,01 метра.
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