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На звание лучшей спортсменки года в Европе претендуют Ласицкене и Сидорова


29.9.2021 18:51
На звание лучшей спортсменки года в Европе претендуют Ласицкене и СидороваФото: sportbox.ru

Россиянки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова стали номинантками на почетное звание лучшей спортсменки года в Европе.

О начале соответствующего голосования информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics).

Как стало известно, голосование будет продолжаться до 3 октября. Среди тех, кто претендует на этот титул, спортсмены, которым удалось завоевать различные трофеи в течение 2021 года.

28-летняя прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала чемпионкой Олимпиады в Токио и смогла выиграть Бриллиантовую лигу. Кроме того, спортсменке удалось продемонстрировать наилучший результат сезона - легкоатлетке покорилась высота 2,05 метра.

Российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом, Анжелика Сидорова в столице Японии минувшим летом завоевала серебро. 30-летняя спортсменка также смогла выиграть Бриллиантовую лигу и показать лучший мировой результат за этот сезон, преодолев уровень 5,01 метра.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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