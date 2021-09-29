Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На звание лучшей спортсменки года в Европе претендуют Ласицкене и Сидорова

29.9.2021 18:51

Фото: sportbox.ru



Россиянки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова стали номинантками на почетное звание лучшей спортсменки года в Европе.



О начале соответствующего голосования информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics).



Как стало известно, голосование будет продолжаться до 3 октября. Среди тех, кто претендует на этот титул, спортсмены, которым удалось завоевать различные трофеи в течение 2021 года.



28-летняя прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала чемпионкой Олимпиады в Токио и смогла выиграть Бриллиантовую лигу. Кроме того, спортсменке удалось продемонстрировать наилучший результат сезона - легкоатлетке покорилась высота 2,05 метра.



Российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом, Анжелика Сидорова в столице Японии минувшим летом завоевала серебро. 30-летняя спортсменка также смогла выиграть Бриллиантовую лигу и показать лучший мировой результат за этот сезон, преодолев уровень 5,01 метра.



Автор: Злата Богатова

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