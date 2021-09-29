Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тегеране отреагировали на заявление Алиева о военных учениях у границы

29.9.2021 17:06

Фото: news.ru

МИД Ирана



Вооруженные силы Ирана имеют полное право организовывать военные учения по всей территории государства, включая районы, граничащие с Азербайджаном.



С таким заявлением выступил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.



В ходе брифинга иранский дипломат высказался по поводу недавнего заявления главы Азербайджана Ильхама Алиева. Представитель сопредельного государства выражал надежду, что Тегеран в будущем воздержится от проведения военных учений в северной части страны.



Саид Хатибзаде отметил, что в Тегеране на замечания Ильхама Алиева отреагировали с удивлением, ведь двусторонние отношения можно назвать хорошими, они базируются на взаимном уважении. Представитель иранского МИД также отметил, что его государство не имеет каких-либо территориальных претензий к соседям и уважает их территориальную целостность.



При этом иранские власти заботятся о безопасности своих рубежей, подчеркнул Хатибзаде и указал на вероятное присутствие Израиля. Этого в Тегеране не потерпят и будут предпринимать действия для защиты собственных границ, заявил дипломат.



Ранее Алиев отреагировал на военные учения Ирана возле границ Азербайджана. По его словам, для Баку эти маневры оказались полной неожиданностью. Политик предположил, что речь идет об "эмоциональной реакции" Тегерана.



Иранские военные начали проводить учения у границы с Азербайджаном вскоре после задержания в соседнем государстве двух водителей. Азербайджанские правоохранители остановили иранцев, которые направлялись по дороге, проходящей по Сюникской области Армении. С 12 сентября эти земли находятся под контролем Баку.



Автор: Злата Богатова

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