Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Женщинам запретили учиться в Кабульском университете

29.9.2021 16:13

Фото: era.by



Новый ректор Кабульского университета Мухаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться в вузе, передает ТАСС.



Руководитель учебного учреждения пояснил, что ограничение продлится вплоть до установления "настоящего исламского порядка".



Новый ректор Кабульского университета был назначен пришедшими к власти в Афганистане радикалами из движения "Талибан" (в России признано террористическим и официально запрещено). Мухаммад Ашраф Гайрат объявил, что женщинам сейчас запрещается как учиться, так и заниматься преподаванием в этом образовательном учреждении.



Руководитель вуза высказался на эту тему в эфире пакистанского телевизионного канала AAJ. Ректор пояснил, что женщины не появятся в его университете до тех пор, пока всем не будет обеспечена "реальная исламская среда".



Подобная политика уже действовала в главном вузе Афганистана в период с 1996 по 2001 год, когда у власти находились талибы (члены запрещенного в России движения). Согласно установленным в то время правилам женщинам нельзя было появляться в общественных местах без сопровождения родственников-мужчин. Представительниц слабого пола наказывали за неповиновение, включая физическое воздействие, и не допускали к образованию.



Ранее мэр Кабула Хамдулла Номани выразил опасения, что уже в скором времени жители афганской столицы могут остаться без воды. По мнению градоначальника, потенциальная угроза возникла на фоне вооруженных конфликтов, климатических изменений и проблем с эффективным управлением городской системой водоснабжения.



Автор: Злата Богатова

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