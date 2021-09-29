Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Командира разбившихся на Кубани пилотов Ми-28 приговорили к 5 годам колонии

29.9.2021 15:39

Фото: vk.com



На Кубани огласили приговор по делу о гибели двух летчиков при крушении вертолета Ми-28.



Краснодарский гарнизонный суд признал виновным экс-командира войсковой части 35666 полковника Евгения Суходольского, отдававшего приказы в тот роковой день в конце 2019 года



Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу краевого СУ СКР, Евгения Суходольского приговорили к пяти годам колонии. Учитывая, что он осужден по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее за собой тяжкие последствия), ему также запретили занимать некоторые посты на госслужбе и в органах местного самоуправления.



ЧП случилось 11 декабря 2019 года. Летчикам предстояло осуществить контрольный полет в облаках с заходом на посадку с использованием посадочных систем. Из-за значительного ухудшения метеорологических условий командир экипажа доложил о решении совершить вынужденную посадку за пределами аэродрома Кореновск.



Суходольский при этом отдал распоряжение своему заместителю по летной подготовке и замкомандира вертолетной эскадрильи майору перегнать вертолет с места экстренного приземления на аэродром базирования. Первоначально сообщалось, что вертолетам управляли опытные пилот и штурман. Однако следователи выяснили, что командир экипажа Александр Склянкин обучение на право управления Ми-28 не проходил. Кроме того, полет выполнялся в сложных погодных условиях, в темное время суток.



Разбившийся неподалеку от аэродрома Кореновск вертолет Ми-28(Н) был практически полностью разрушен. Стоимость летательного аппарата составляла около миллиарда рублей, уточняется в сообщении ведомства.



Автор: Злата Богатова

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