Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани потерпел крушение ударный вертолет Ми-28Н

08:04

Фото: livejournal.com



Информация о том, что на территории Краснодарского края разбился военный вертолет, поступила от представителей Минобороны России.



По данным ведомства, катастрофа произошла накануне вечером, передает ТАСС.



Как стало известно, в минувшую среду, 11 декабря, примерно в 23:00 по Москве вертолет осуществлял плановый учебно-тренировочный полет. Находясь в сложных метеорологических условиях, экипаж в темное время суток попал в аварию неподалеку от аэродрома Кореновск на Кубани. В результате крушения вертолет Ми-28(Н) был практически полностью разрушен. Уточняется, что на его борту в момент ЧП находились пилот и штурман, являвшиеся опытными пилотами.



Экипаж при крушении погиб. Как заявили в Минобороны, тела летчиков уже опознаны. Один из погибших, уточнили в ведомстве, был заместителем командира авиаполка.



Отмечается также, что полет осуществлялся без боекомплекта. При крушении на земле разрушений зафиксировано не было.



К месту аварии направлена Комиссия Главного командования ВКС, членам которой предстоит установить причины и обстоятельства катастрофы. По предварительным данным, упавший на территории воинской части в условиях темноты и сильного тумана мог совершить жесткую посадку из-за сложной метеорологической обстановки.







Автор: Злата Богатова

Прочтений: 248

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11.12.2019 15:53 В Кении сбежавший из нацпарка лев растерзал мужчину

В Кении сбежавший из нацпарка лев растерзал мужчину 11.12.2019 15:08 Полиция Нью-Джерси вступила в бой с преступниками: погибли шесть человек

Полиция Нью-Джерси вступила в бой с преступниками: погибли шесть человек 11.12.2019 14:13 В Иркутской области вынесли приговор подросткам, обвиняемым в убийстве девушки

В Иркутской области вынесли приговор подросткам, обвиняемым в убийстве девушки 11.12.2019 13:22 В столице Сомали при нападении боевиков на отель погибли пять человек

В столице Сомали при нападении боевиков на отель погибли пять человек 11.12.2019 12:21 В красноярском зоопарке погиб жираф