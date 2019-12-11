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На Кубани потерпел крушение ударный вертолет Ми-28Н
08:04
Фото: livejournal.com
Информация о том, что на территории Краснодарского края разбился военный вертолет, поступила от представителей Минобороны России.
По данным ведомства, катастрофа произошла накануне вечером, передает ТАСС.
Как стало известно, в минувшую среду, 11 декабря, примерно в 23:00 по Москве вертолет осуществлял плановый учебно-тренировочный полет. Находясь в сложных метеорологических условиях, экипаж в темное время суток попал в аварию неподалеку от аэродрома Кореновск на Кубани. В результате крушения вертолет Ми-28(Н) был практически полностью разрушен. Уточняется, что на его борту в момент ЧП находились пилот и штурман, являвшиеся опытными пилотами.
Экипаж при крушении погиб. Как заявили в Минобороны, тела летчиков уже опознаны. Один из погибших, уточнили в ведомстве, был заместителем командира авиаполка.
Отмечается также, что полет осуществлялся без боекомплекта. При крушении на земле разрушений зафиксировано не было.
К месту аварии направлена Комиссия Главного командования ВКС, членам которой предстоит установить причины и обстоятельства катастрофы. По предварительным данным, упавший на территории воинской части в условиях темноты и сильного тумана мог совершить жесткую посадку из-за сложной метеорологической обстановки.
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