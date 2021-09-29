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Волкова внесли в базу розыска МВД России


29.9.2021 12:32
Волкова внесли в базу розыска МВД РоссииФото: vk.com

Данные Леонида Волкова появились в базе розыска МВД РФ, передают российские СМИ.

Как указано в соответствующей карточке, соратник Алексея Навального объявлен в розыск в рамках расследования по уголовному делу.

В минувшем январе против Леонида Волкова завели уголовное дело по факту вовлечения им несовершеннолетних в потенциально опасную для них деятельность - несанкционированные протестные акции. Вскоре суд вынес решение о заочном аресте соратника Алексея Навального, после чего подозреваемого официально объявили в межгосударственный розыск.

Позже в отношении Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили дело в связи со сбором денежных средств на нужды Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и "Штабов Навального" (обе организации в РФ признаны экстремистскими и имеют статус иноагентов).

28 сентября появились сведения об еще одном уголовном деле. По данным СКР, в период не позже 2014 года Алексей Навальный, будучи учредителем НО "Фонд борьбы с коррупцией", сформировал экстремистское сообщество с целью осуществления экстремистской деятельности, которая была направлена на изменение основ конституционного строя в РФ и подрыв общественной безопасности и государственной целостности страны. Впоследствии Навальный осуществлял руководство этой организацией, а со временем его соучастниками стали Волков и Жданов.

В настоящее время Волков и Жданов находятся за пределами РФ, а Навальный продолжает отбывать наказание по т.н. делу "Ив Роше", находясь в исправительном учреждении под Владимиром.

Автор: Злата Богатова

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