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Волкова внесли в базу розыска МВД России
29.9.2021 12:32
Фото: vk.com
Данные Леонида Волкова появились в базе розыска МВД РФ, передают российские СМИ.
Как указано в соответствующей карточке, соратник Алексея Навального объявлен в розыск в рамках расследования по уголовному делу.
В минувшем январе против Леонида Волкова завели уголовное дело по факту вовлечения им несовершеннолетних в потенциально опасную для них деятельность - несанкционированные протестные акции. Вскоре суд вынес решение о заочном аресте соратника Алексея Навального, после чего подозреваемого официально объявили в межгосударственный розыск.
Позже в отношении Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили дело в связи со сбором денежных средств на нужды Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и "Штабов Навального" (обе организации в РФ признаны экстремистскими и имеют статус иноагентов).
28 сентября появились сведения об еще одном уголовном деле. По данным СКР, в период не позже 2014 года Алексей Навальный, будучи учредителем НО "Фонд борьбы с коррупцией", сформировал экстремистское сообщество с целью осуществления экстремистской деятельности, которая была направлена на изменение основ конституционного строя в РФ и подрыв общественной безопасности и государственной целостности страны. Впоследствии Навальный осуществлял руководство этой организацией, а со временем его соучастниками стали Волков и Жданов.
В настоящее время Волков и Жданов находятся за пределами РФ, а Навальный продолжает отбывать наказание по т.н. делу "Ив Роше", находясь в исправительном учреждении под Владимиром.
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