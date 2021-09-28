ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые провели полную перепись тюленей Уэдделла в Антарктиде
Ученые провели полную перепись тюленей Уэдделла в Антарктиде
Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, оформил явку с повинной
Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, оформил явку с повинной
Республиканцы требуют объяснить планы использования баз РФ в Центральной Азии военными США
Республиканцы требуют объяснить планы использования баз РФ в Центральной Азии военными США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Минске в ходе антитеррористической операции погиб сотрудник КГБВ Минске в ходе антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ
В отношении Навального и его соратников завели дело об экстремистском сообществеВ отношении Навального и его соратников завели дело об экстремистском сообществе
Пропавший на Урале солдат найден погибшимПропавший на Урале солдат найден погибшим
Дипломаты потребовали убрать скандальную рекламу с упоминанием русских девушек с улиц ИспанииДипломаты потребовали убрать скандальную рекламу с упоминанием русских девушек с улиц Испании
После необьявленного пуска Китая на орбите обнаружены два объектаПосле необьявленного пуска Китая на орбите обнаружены два объекта

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

После необьявленного пуска Китая на орбите обнаружены два объекта


28.9.2021 17:01
После необьявленного пуска Китая на орбите обнаружены два объектаФото: 1news.az

В понедельник, 27 сентября, в Китае осуществили необъявленный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B", сообщил известный в Соединенных Штатах эксперт Джонатан МакДауэлл.

Позже американские военные зафиксировали на орбите два объекта.

С китайского космодрома Сичан стартовала ракета, которая вывела на орбиту тестовый спутник, предположительно, "Шиянь-10", передает РИА Новости. Запуск носителя "Чанчжэн-3B" был осуществлен Китайским исследовательским институтом ракетной техники, пояснил Джонатан МакДауэлл. Американский эксперт добавил, что в Пекине пока еще не сделали какого-либо официального объявления по поводу запуска, осуществленного около 11:20 по московскому времени.

По данным ВВС Соединенных Штатов, один из запущенных с территории КНР объектов сейчас находится на орбите с наклонением к экватору 51,04 градуса. Минимальная высота над поверхностью Земли составляет 177 км, максимальная – более 40 тыс. км. Наклонение орбиты второго объекта зафиксировано американскими военными на уровне 51,35 градуса, показатели высот при этом составляют 209 и более 39,5 тыс км.

Ранее тайконавты строящейся китайской космической станции "Тяньгун" вышли в открытый космос из модуля "Тяньхэ". Они выполняли работы за бортом в течение нескольких часов, в частности, подняв и закрепив панорамную камеру D.

В базовом модуле орбитальной китайской станции находятся сейчас Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Они вошли в модуль  17 июня и уже через два дня смогли наладить точку беспроводного доступа Wi-Fi, а также провели многие другие мероприятия. Сейчас активно продолжается обустройство на борту основного модуля, в частности, там установили резервуары для воды и уже действуют электролитические генераторы кислорода.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В Дагестане 4 человека погибли в ДТП с грузовикомВ Дагестане 4 человека погибли в ДТП с грузовиком
Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школахПутин поручил уменьшить число контрольных работ в школах
В США найдены человеческие отпечатки, оставленные 23 тыс. лет назадВ США найдены человеческие отпечатки, оставленные 23 тыс. лет назад
СКР: Задержаны двое участников банды БасаеваСКР: Задержаны двое участников банды Басаева
Умер основатель рок-группы Status Quo Алан ЛанкастерУмер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru