Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После необьявленного пуска Китая на орбите обнаружены два объекта

28.9.2021 17:01

Фото: 1news.az



В понедельник, 27 сентября, в Китае осуществили необъявленный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B", сообщил известный в Соединенных Штатах эксперт Джонатан МакДауэлл.



Позже американские военные зафиксировали на орбите два объекта.



С китайского космодрома Сичан стартовала ракета, которая вывела на орбиту тестовый спутник, предположительно, "Шиянь-10", передает РИА Новости. Запуск носителя "Чанчжэн-3B" был осуществлен Китайским исследовательским институтом ракетной техники, пояснил Джонатан МакДауэлл. Американский эксперт добавил, что в Пекине пока еще не сделали какого-либо официального объявления по поводу запуска, осуществленного около 11:20 по московскому времени.



По данным ВВС Соединенных Штатов, один из запущенных с территории КНР объектов сейчас находится на орбите с наклонением к экватору 51,04 градуса. Минимальная высота над поверхностью Земли составляет 177 км, максимальная – более 40 тыс. км. Наклонение орбиты второго объекта зафиксировано американскими военными на уровне 51,35 градуса, показатели высот при этом составляют 209 и более 39,5 тыс км.



Ранее тайконавты строящейся китайской космической станции "Тяньгун" вышли в открытый космос из модуля "Тяньхэ". Они выполняли работы за бортом в течение нескольких часов, в частности, подняв и закрепив панорамную камеру D.



В базовом модуле орбитальной китайской станции находятся сейчас Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Они вошли в модуль 17 июня и уже через два дня смогли наладить точку беспроводного доступа Wi-Fi, а также провели многие другие мероприятия. Сейчас активно продолжается обустройство на борту основного модуля, в частности, там установили резервуары для воды и уже действуют электролитические генераторы кислорода.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.9.2021 13:14 В Индии считают, что Google «душит» конкурентов Android

В Индии считают, что Google «душит» конкурентов Android 17.9.2021 11:18 Комиссия СФ приветствует удаление приложения «Навальный» из AppStore и Google Play

Комиссия СФ приветствует удаление приложения «Навальный» из AppStore и Google Play 14.9.2021 22:50 Apple представила iPhone 13

Apple представила iPhone 13 9.9.2021 14:11 Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане

Рогозин: за состояние «Бурана» отвечает его владелец в Казахстане 29.8.2021 13:02 Американский грузовой корабль Cargo Dragon направился к МКС