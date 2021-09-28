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После необьявленного пуска Китая на орбите обнаружены два объекта
28.9.2021 17:01
Фото: 1news.az
В понедельник, 27 сентября, в Китае осуществили необъявленный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B", сообщил известный в Соединенных Штатах эксперт Джонатан МакДауэлл.
Позже американские военные зафиксировали на орбите два объекта.
С китайского космодрома Сичан стартовала ракета, которая вывела на орбиту тестовый спутник, предположительно, "Шиянь-10", передает РИА Новости. Запуск носителя "Чанчжэн-3B" был осуществлен Китайским исследовательским институтом ракетной техники, пояснил Джонатан МакДауэлл. Американский эксперт добавил, что в Пекине пока еще не сделали какого-либо официального объявления по поводу запуска, осуществленного около 11:20 по московскому времени.
По данным ВВС Соединенных Штатов, один из запущенных с территории КНР объектов сейчас находится на орбите с наклонением к экватору 51,04 градуса. Минимальная высота над поверхностью Земли составляет 177 км, максимальная – более 40 тыс. км. Наклонение орбиты второго объекта зафиксировано американскими военными на уровне 51,35 градуса, показатели высот при этом составляют 209 и более 39,5 тыс км.
Ранее тайконавты строящейся китайской космической станции "Тяньгун" вышли в открытый космос из модуля "Тяньхэ". Они выполняли работы за бортом в течение нескольких часов, в частности, подняв и закрепив панорамную камеру D.
В базовом модуле орбитальной китайской станции находятся сейчас Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Они вошли в модуль 17 июня и уже через два дня смогли наладить точку беспроводного доступа Wi-Fi, а также провели многие другие мероприятия. Сейчас активно продолжается обустройство на борту основного модуля, в частности, там установили резервуары для воды и уже действуют электролитические генераторы кислорода.
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