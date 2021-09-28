Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Республиканцы требуют объяснить планы использования баз РФ в Центральной Азии военными США

28.9.2021 07:07

Фото: hellasjournal.com



В Соединенных Штатах законодатели-республиканцы обратилась к Госдепартаменту и Пентагону с требованием объяснить публикации о намерениях американских властей использовать военные базы РФ на территории Киргизии и Таджикистана.



Соответствующее письмо направили главы комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей Конгресса США Джим Риш и Майкл Маккол.



Под обращением, адресованным госсекретарю Энтони Блинкену и министру оборону Ллойду Остину, также стоят подписи старших республиканцев комитетов по делам ВС Сената и Палаты представителей Джима Инхофа и Майка Роджерса. С содержанием документа знакомит пресс-служба Инхофа, передает ТАСС.



Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне рассказала о планах США использовать российские военные базы в Азии. В материале утверждалось, что этот вопрос глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли затрагивал во время переговоров с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.



Авторы материала также сообщали, что в Совете нацбезопасности США восприняли некоторые заявления главы РФ Владимира Путина как указание на то, что российские власти могут рассмотреть такую возможность. Речь шла о словах российского лидера во время встречи с американским коллегой Джо Байденом, которая состоялась в Женеве в июне этого года.



Переговоры Милли и Герасимова прошли в Финляндии 22 сентября. Продолжительность официальной встречи составила около шести часов, передает Associated Press. Как заявил позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, американская сторона взаимодействует с представителями Москвы в минимальном объеме, который необходим для предотвращения конфликтов.



Автор: Злата Богатова

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