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Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, оформил явку с повинной
28.9.2021 06:45
Фото: kam24.ru
Мужчина, организовавший восхождение на Эльбрус, во время которого погибли пять человек, начал давать признательные показания, передает "Интерфакс".
По данным агентства, он оформил явку с повинной.
В пресс-службе управления СКР по Кабардино-Балкарии ранее сообщили о задержании мужчины, который выступал в качестве организатора восхождения на Эльбрус. Во время этого похода погибли пять человек, еще несколько пострадали. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.
По факту гибели альпинистов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя и повлекли за собой смерть людей по неосторожности.
Совершавшие восхождение люди находились на большой высоте, когда резко ухудшились погодные условия. В результате пять членов группы скончались из-за переохлаждения. Одиннадцать спасенных туристов были госпитализированы.
ЧП случилось на прошлой неделе, операция по поиску попавшей в беду группы восходителей продолжалась более семи часов. В поисково-спасательной операции было задействовано 69 сотрудников ведомства, привлекалось 16 единиц техники. В районе, где находилась группа, скорость порывов ветра достигала 40 м в секунду, а температура воздуха составляла около -20 градусов. Кроме того, из-за сильной пурги видимость в этой зоне не превышала метр.
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