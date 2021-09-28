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Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, оформил явку с повинной


28.9.2021 06:45
Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди, оформил явку с повиннойФото: kam24.ru

Мужчина, организовавший восхождение на Эльбрус, во время которого погибли пять человек, начал давать признательные показания, передает "Интерфакс".

По данным агентства, он оформил явку с повинной.

В пресс-службе управления СКР по Кабардино-Балкарии ранее сообщили о задержании мужчины, который выступал в качестве организатора восхождения на Эльбрус. Во время этого похода погибли пять человек, еще несколько пострадали. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

По факту гибели альпинистов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя и повлекли за собой смерть людей по неосторожности.

Совершавшие восхождение люди находились на большой высоте, когда резко ухудшились погодные условия. В результате пять членов группы скончались из-за переохлаждения. Одиннадцать спасенных туристов были госпитализированы.

ЧП случилось на прошлой неделе, операция по поиску попавшей в беду группы восходителей продолжалась более семи часов. В поисково-спасательной операции было задействовано 69 сотрудников ведомства, привлекалось 16 единиц техники. В районе, где находилась группа, скорость порывов ветра достигала 40 м в секунду, а температура воздуха составляла около -20 градусов. Кроме того, из-за сильной пурги видимость в этой зоне не превышала метр.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 302

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