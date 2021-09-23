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На Эльбрусе погибли пять альпинистов
06:35
Фото: profinews.com.ua
К настоящему времени поисково-спасательные мероприятия на Эльбрусе завершены, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина.
По последним официальным данным, в результате ЧП погибли пять человек.
Операция по поиску попавшей в беду группы восходителей продолжалась более семи часов. К настоящему времени спасатели уже завершили мероприятия, найденных альпинистов эвакуируют со склона горы Эльбрус, заявил Михаил Надеждин.
По состоянию на 02:45 было установлено местонахождение всех членов группы, в которую входили девятнадцать туристов. В поисково-спасательной операции было задействовано 69 сотрудников ведомства, привлекалось 16 единиц техники. В районе, где находилась группа, скорость порывов ветра достигала 40 м в секунду, а температура воздуха составляла около -20 градусов. Кроме того, из-за сильной пурги видимость в этой зоне не превышала метр.
ЧП случилось накануне вечером, когда поступил сигнал от группы альпинистов, которые в тот момент находились на высоте около 5,4 тыс. метров. Отмечается, что туристы заранее зарегистрировали маршрут, обратившись в МЧС России. Во время восхождения у них возникли сложности из-за ухудшения погодных условий, передает агентство "Интерфакс".
Первоначально планировалось, что восхождение совершат двадцать три человека, однако четверо от этого отказались. По последним официальным данным, четырнадцать альпинистов были найдены живыми, пять человек погибли.
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