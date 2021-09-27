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В Южной Корее могут запретить употребление в пищу мяса собак
27.9.2021 17:02
Фото: bo32.ru
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с призывом задуматься о прекращении употребления в пищу мяса собак, передает Yonhap News.
Агентство цитирует официальную представительницу администрации главы государства Пак Кен Ми.
По мнению Мун Чжэ Ина, возможно, уже настал момент, когда необходимо "взвешенно рассмотреть" этот вопрос. Речь о возможном запрете на употребление мяса собак в пищу шла на встрече президента с премьер-министром Ким Бу Гемом. Главной темой этих переговоров были модернизация и повышение эффективности системы ухода за домашними животными, оставшимися без надзора.
Какие-либо детали инициативы главы государства пока не приводятся.
Среди нескольких питомцев, которые живут дома у южнокорейского лидера, есть пес, подаренный ему главой КНДР Ким Чен Ыном. В первых числах сентября в Facebook главы государства были опубликованы трогательные снимки щенков, которые появились на свет у этой собаки.
Согласно действующему законодательству Южной Кореи граждан могут привлечь к уголовной ответственности за издевательства над домашними животными. Соответствующая статья предполагает наказание за жестокое убийство собак или кошек, а также грубое обращение, но не умерщвление для последующего употребления в пищу.
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