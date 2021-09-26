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Женская сеть myJulia.ru
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Жителям Афганистана запретили бриться
06:10
Фото: zerkalo.az
Пришедшие к власти в Афганистане талибы (члены организации, запрещенной в РФ) запретили мужскому населению страны сбривать бороды и посещать барбершопы, передает ТАСС.
Требования объясняются необходимостью соблюдать нормы ислама.
Новые власти страны ввели для афганских мужчин запрет на бритье бород и посещение барбершопов, объясняя требования нормами ислама. Местное издание уточняет, что соответствующее заявление сделал начальник управления информации и культуры провинции Гильменд Хафиз Рашид Гильменди.
Представитель новой администрации пояснил, что на территории его региона ограничения официально вступили в силу еще в конце прошлой недели. Теперь же они распространяются на жителей всего Афганистана. Кроме того, в провинции Гильменд, как в расположенном на юго-востоке Кандагаре, власти запретили исполнение музыки.
Решения о введении таких правил принимались в рамках специального заседания министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Ведомство, сформированное не так давно вместо министерства по делам женщин, представляет собой некий аналог органа, носившего в прошлом название "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" ("Повеление благого и запрет предосудительного"). В период с 1996 по 2001 год, когда у власти в стране оставались радикалы, структура выполняла функции исламской "полиции нравов".
Напомним, в первых числа сентября в Афганистане впервые с момента прихода к власти радикалов провели матч по крикету. Игра проходила в Кабуле, женщин среди зрителей не было. Вход на стадион, где встречались две местные команды, Peace Defenders и Peace Heroes, при этом был бесплатным. Каждого, кто пришел посмотреть на игру, тщательно обыскивали бойцы-талибы (члены движения, в РФ признанного террористическим, деятельность официально запрещена).
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