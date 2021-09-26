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Пропавшего во время урагана «Ида» американца нашли в животе крокодила
05:21
Фото: khabarfoori.com
Идентифицированы останки мужчины, найденные в желудке у аллигатора на территории американского штата Луизиана.
Как оказалось, это 71-летний Тимоти Саттерли, пропавший без вести еще 30 августа, вскоре после начала наводнения в Слайделле.
Пожилой мужчина пропал, когда началось наводнение, спровоцированное ураганом "Ида", передает USA Today. Принадлежность костных останков, найденных в животе 230-килограммового аллигатора, подтвердило ДНК-исследование.
Ранее супруга пропавшего американца рассказала, что ее муж мог стать жертвой аллигатора. По словам женщины, она видела рядом с ним огромное пресмыкающееся. Когда крокодил атаковал мужчину, она бросилась на помощь, но была вынуждена отступить - аллигатор откусил ей руку. В результате ей пришлось отойти, чтобы обратиться за помощью. Вернувшись обратно, она уже не увидела мужа.
Не так давно в Луизиане поймали гигантского крокодила, в желудке которого обнаружили человеческие останки. После этого была проведена экспертиза по установлению личности жертвы аллигатора.
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