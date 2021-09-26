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На Урале участковый обвиняется в насилии над ребенком
04:16
Фото: 7x7-journal.ru
Полиция Первоуральска задержала двух мужчин в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту изнасилования ребенка.
Один из подозреваемых является полицейским и работает участковым, передают российские СМИ.
Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, о преступлении стало известно вечером минувшей субботы, 25 сентября. Девочка 2009 г.р. обратилась к наряду ППС, сообщив о неизвестных мужчинах. По словам ребенка, они совершили "противоправные действия насильственного характера", пояснил Горелых в комментарии для РБК.
Сотрудники полиции смогли оперативно установить личность подозреваемых, а потом задержать обоих. Фигурантами уголовного дела оказались находившийся на выходном участковый уполномоченный 1988 г.р. и его приятель, ранее уже не раз судимый помощник машиниста 1980 г.р. По версии следствия, старший из мужчин заманил ребенка, который стал жертвой преступления.
О полицейском, которого обвиняют в изнасиловании девочки, известно, что он имеет звание младшего лейтенанта. На службу в МВД он поступил в 2020 году. Приятель участкового в прошлом привлекался к уголовной ответственности и был осужден за убийство, угрозу убийством, кражу и разбой.
Задержанным уже предъявили обвинение в насилии над ребенком, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
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