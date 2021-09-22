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Во Владивостоке скончалась женщина, сбитая полицейским на пешеходном переходе


22.9.2021 07:51
Во Владивостоке скончалась женщина, сбитая полицейским на пешеходном переходеФото: livejournal.com

В столице Приморья возбудили уголовное дело в отношении полицейского, насмерть сбившего 62-летнюю женщину во Владивостоке на служебной машине.

Как информирует СУ СКР по Приморскому краю, речь идет о ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека).

ДТП со смертельным исходом было зафиксировано 13 сентября, в районе улицы Спиридонова. По данным ведомства, управлявший служебным автомобилем сотрудник полиции не уступил дорогу. В результате под колеса его машины попала женщина, пытавшаяся перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Однако в больнице она умерла от полученных в ДТП повреждений. После смерти 62-летней женщины начало служебную проверку руководство Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте.

В случае, если по итогам расследования подтвердится причастность сотрудника правоохранительных структур к смерти пешехода, из органов внутренних дел его уволят с отрицательной формулировкой. Кроме того, непосредственное начальство виновника ДТП привлекут к дисциплинарной ответственности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

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