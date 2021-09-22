|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Владивостоке скончалась женщина, сбитая полицейским на пешеходном переходе
22.9.2021 07:51
Фото: livejournal.com
В столице Приморья возбудили уголовное дело в отношении полицейского, насмерть сбившего 62-летнюю женщину во Владивостоке на служебной машине.
Как информирует СУ СКР по Приморскому краю, речь идет о ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека).
ДТП со смертельным исходом было зафиксировано 13 сентября, в районе улицы Спиридонова. По данным ведомства, управлявший служебным автомобилем сотрудник полиции не уступил дорогу. В результате под колеса его машины попала женщина, пытавшаяся перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Однако в больнице она умерла от полученных в ДТП повреждений. После смерти 62-летней женщины начало служебную проверку руководство Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте.
В случае, если по итогам расследования подтвердится причастность сотрудника правоохранительных структур к смерти пешехода, из органов внутренних дел его уволят с отрицательной формулировкой. Кроме того, непосредственное начальство виновника ДТП привлекут к дисциплинарной ответственности.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|