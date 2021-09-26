|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США четверо подростков готовили нападение на школу
26.9.2021 11:02
abcnews.com
Правоохранительные органы американского штата Пенсильвания выясняют намерения четверых подростков, передает Associated Press.
По данным местных властей, парни могли готовить вооруженное нападение на среднюю школу.
Предположительно, преступление планировалось на апрель 2024 года. Представители местной полиции пояснили, что подростки намеревались устроить нападение на среднюю школу Данмор, приурочив это к очередной годовщине трагических событий в школе Колумбайн в штате Колорадо.
Сигнал в правоохранительные органы поступил от матери одного из подростков. Женщина случайно узнала о намерениях сына, увидев в его телефоне соответствующую переписку с "единомышленниками".
В ходе обыска у тех, кто активно обсуждал различные детали преступного замысла, нашли бутылки с зажигательной смесью, различные вещества и компоненты для кустарного изготовления взрывных устройств и предназначенные для этого инструкции. Кроме того, подростки имели списки оружия и боеприпасов, а также снаряжения, интересуясь стоимостью таких товаров.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|