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В США четверо подростков готовили нападение на школу


26.9.2021 11:02
abcnews.comabcnews.com

Правоохранительные органы американского штата Пенсильвания выясняют намерения четверых подростков, передает Associated Press.

По данным местных властей, парни могли готовить вооруженное нападение на среднюю школу.

Предположительно, преступление планировалось на апрель 2024 года. Представители местной полиции пояснили, что подростки намеревались устроить нападение на среднюю школу Данмор, приурочив это к очередной годовщине трагических событий в школе Колумбайн в штате Колорадо.

Сигнал в правоохранительные органы поступил от матери одного из подростков. Женщина случайно узнала о намерениях сына, увидев в его телефоне соответствующую переписку с "единомышленниками".

В ходе обыска у тех, кто активно обсуждал различные детали преступного замысла, нашли бутылки с зажигательной смесью, различные вещества и компоненты для кустарного изготовления взрывных устройств и предназначенные для этого инструкции. Кроме того, подростки имели списки оружия и боеприпасов, а также снаряжения, интересуясь стоимостью таких товаров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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