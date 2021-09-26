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В Техасе задержали случайно нарушивших границу военных из Мексики
26.9.2021 06:13
Фото: hellbro.ru
Американские пограничники задержали четырнадцать мексиканских военнослужащих, которые незаконно пересекли границу Соединенных Штатов.
Об инциденте, зафиксированном в Техасе, рассказывает Reuters.
Со ссылкой на службы таможенного и пограничного контроля (Customs and Border Protection, CBP) США агентство уточняет, что ЧП случилось неподалеку от техасского города Эль-Пасо. Американские пограничники заметили два военных автомобиля, которые двигались со стороны Мексики.
Машины пересекли границу Соединенных Штатов, оказавшись на территории штата Техас, сразу после чего нарушителей задержали. По словам мексиканских военных, речь идет о случайности - они не осознавали, что уже находятся в сопредельном государстве.
Как оказалось, один из представителей ВС Мексики в момент происшествия имел при себе некое наркотическое вещество. Поэтому его привлекут к административной ответственности, уточняет пресс-служба ведомства.
Американские власти уведомили о случившемся Минобороны Мексики, указано в сообщении. Спустя несколько часов после инцидента, когда завершилось разбирательство, все четырнадцать военнослужащих вместе с техникой возвратились в свою страну.
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