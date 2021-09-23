Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Усик одержал победу над Джошуа

04:18

Фото: sport-express.ru



Сразу три титула чемпиона мира по боксу смог завоевать украинец Александр Усик, одержав победу надЭнтони Джошуа, который представляет Великобританию.



Поединок был организован на стадионе " Тоттенхэм Хотспур " в столице королевства.



Выступая в супертяжелом весе, 34-летний Усик был признан победителем по единогласному решению судей. С самого начала боя он смог захватить инициативу, действуя на ринге гораздо более активно, чем обычно. Отмечается, что в процессе поединка украинский боксер чаще начинал атаки противника. Судя по судейским запискам, Усик смог одержать победу с результатом 117:112, 116:112, 115:113.



Теперь Усик является обладателем сразу трех титулов чемпиона мира - по версиям Всемирной боксерской ассоциации WBA Super, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO). Победа над Энтони Джошуа для украинца стала уже девятнадцатой.



По данным открытых источников, за победный поединок украинский спортсмен получит £3 млн.



Напомним, взвешивание, проводившееся в Лондоне 24 сентября, показало, что вес Усика составил 100,2 кг, а его противника — 108,8.



Британскому боксеру-профессионалу Энтони Джошуа тридцать один год. Он является олимпийским чемпионом 2012 года в категории свыше 91 кг, в прошлом был признан наиболее перспективным боксером года по версии журнала The Ring. За свою карьеру на ринге смог одержать девять побед за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Джошуа удостоен ордена Британской империи.



Автор: Злата Богатова

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