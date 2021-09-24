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В США афганские беженцы напали на военнослужащую
10:04
Фото: sm.news
На базе в Нью-Мексико подверглась нападению военнослужащая ВС Соединенных Штатов, передает телевизионный канал Fox News.
Расследованием этого инцидента занимается Федеральное бюро расследований (ФБР).
По предварительным данным, на базе Вооруженных сил в штате Нью-Мексико несколько беженцев из Афганистана совершили нападение на женщину. ЧП случилось в минувшее воскресенье, 19 сентября. Обстоятельства инцидента, как и сведения о состоянии пострадавшей военнослужащей, пока не уточняются. Известно лишь, что среди нападавших были только мужчины.
Разбирательство по факту случившегося проводят сотрудники ФБР. В бюро пояснили, что получили официальное обращение командования базы Форт-Блисс. Сейчас на этом объекте уже введены дополнительные меры безопасности, включая усиленное патрулирование и освещение, а также систему взаимной поддержки, когда постоянный визуальный контакт поддерживают по меньшей мере два человека.
За период с 17 августа в Соединенные Штаты было доставлено свыше 60 тыс. жителей Афганистана, пожелавших покинуть свою страну вместе с американскими военными, пишет The Washington Post. По данным газеты, в Вашингтоне выразили готовность принять около 95 тыс. афганских беженцев. На осуществление этих мероприятий у Конгресса уже запросили порядка $6,4 млрд.
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