ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США найдены человеческие отпечатки, оставленные 23 тыс. лет назад
В США найдены человеческие отпечатки, оставленные 23 тыс. лет назад
В США афганские беженцы напали на военнослужащую
В США афганские беженцы напали на военнослужащую
Крупнейший банк Венесуэлы был атакован хакерами из США
Крупнейший банк Венесуэлы был атакован хакерами из США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В США афганские беженцы напали на военнослужащуюВ США афганские беженцы напали на военнослужащую
В Саратове все школы переходят на дистанционное обучениеВ Саратове все школы переходят на дистанционное обучение
Глава СУ СКР по Пермскому краю оставил предсмертную запискуГлава СУ СКР по Пермскому краю оставил предсмертную записку
Пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в пермском вузеПришел в сознание студент, устроивший стрельбу в пермском вузе
Российского посла вызвали в МИД ЭстонииРоссийского посла вызвали в МИД Эстонии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США афганские беженцы напали на военнослужащую


10:04
В США афганские беженцы напали на военнослужащуюФото: sm.news

На базе в Нью-Мексико подверглась нападению военнослужащая ВС Соединенных Штатов, передает телевизионный канал Fox News.

Расследованием этого инцидента занимается Федеральное бюро расследований (ФБР).

По предварительным данным, на базе Вооруженных сил в штате Нью-Мексико несколько беженцев из Афганистана совершили нападение на женщину. ЧП случилось в минувшее воскресенье, 19 сентября. Обстоятельства инцидента, как и сведения о состоянии пострадавшей военнослужащей, пока не уточняются. Известно лишь, что среди нападавших были только мужчины.

Разбирательство по факту случившегося проводят сотрудники ФБР. В бюро пояснили, что получили официальное обращение командования базы Форт-Блисс. Сейчас на этом объекте уже введены дополнительные меры безопасности, включая усиленное патрулирование и освещение, а также систему взаимной поддержки, когда постоянный визуальный контакт поддерживают по меньшей мере два человека.

За период с 17 августа в Соединенные Штаты было доставлено свыше 60 тыс. жителей Афганистана, пожелавших покинуть свою страну вместе с американскими военными, пишет The Washington Post. По данным газеты, в Вашингтоне выразили готовность принять около 95 тыс. афганских беженцев. На осуществление этих мероприятий у Конгресса уже запросили порядка $6,4 млрд.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Под Хабаровском пропал самолет-лабораторияПод Хабаровском пропал самолет-лаборатория
Пермскому стрелку ампутировали ногуПермскому стрелку ампутировали ногу
Российского посла вызвали в МИД ЭстонииРоссийского посла вызвали в МИД Эстонии
Пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в пермском вузеПришел в сознание студент, устроивший стрельбу в пермском вузе
Жителя Новосибирской области задержали по подозрению в двойном убийствеЖителя Новосибирской области задержали по подозрению в двойном убийстве

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru