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Приехавшую в птичий парк Меркель атаковал попугай


24.9.2021 21:32
Приехавшую в птичий парк Меркель атаковал попугайФото: ocdn.eu

Канцлер Германии Ангела Меркель стала объектом нападения попугая, передает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Инцидент случился, когда политик посещала Марловский птичий парк. Визит состоялся в рамках тура по земле Мекленбург-Передняя Померания.

Сначала пестрые попугаи летали вокруг Ангелы Меркель, а один из них даже решил усесться политику на голову. После этого, когда канцлер кормила нескольких пернатых с рук, одна из птиц внезапно клюнула Меркель.

К счастью, обошлось без серьезных повреждений, однако после такого происшествия политик не стала подходить слишком близко к 60-сантиметровому филину. Отказавшись от предложения, канцлер пояснила, что уже "и с попугаями неплохо справилась".

Ранее канцлер поделилась мыслями о том, чем будет заниматься после ухода из политики.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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