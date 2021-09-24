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Приехавшую в птичий парк Меркель атаковал попугай
24.9.2021 21:32
Фото: ocdn.eu
Канцлер Германии Ангела Меркель стала объектом нападения попугая, передает Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Инцидент случился, когда политик посещала Марловский птичий парк. Визит состоялся в рамках тура по земле Мекленбург-Передняя Померания.
Сначала пестрые попугаи летали вокруг Ангелы Меркель, а один из них даже решил усесться политику на голову. После этого, когда канцлер кормила нескольких пернатых с рук, одна из птиц внезапно клюнула Меркель.
К счастью, обошлось без серьезных повреждений, однако после такого происшествия политик не стала подходить слишком близко к 60-сантиметровому филину. Отказавшись от предложения, канцлер пояснила, что уже "и с попугаями неплохо справилась".
Ранее канцлер поделилась мыслями о том, чем будет заниматься после ухода из политики.
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