Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Меркель поделилась мыслями о том, чем будет заниматься после ухода из политики

31.8.2019 23:17

Фото: spiegel.de



Как заявила Ангела Меркель, покинув пост канцлера Германии, она собирается вновь заняться наукой.



По данным немецких СМИ, на эту тему политик заговорила, когда выступала в школе менеджмента в Лейпциге.



По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в будущем она вполне может возвратиться к научной деятельности, и тогда университеты, присвоившие ей почетную докторскую степень, снова услышат ее имя после ухода с поста канцлера, заявила она.



Меркель возглавляет правительство Германии, начиная с 2005 года. В прошлом году она сделала заявление о том, что в 2021 году не собирается претендовать на этот пост. Ранее Меркель уже объявила о том, что покидает место председателя Христианско-демократического союза (ХДС), передав свои полномочия Аннегрет Крамп-Карренбауэр.



Нынешний канцлер ФРГ является выпускницей Лейпцигского университета им. Карла Маркса. Окончив физический факультет, она трудилась в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР, и в 1986-м году защитила диссертацию, тема которой была связана с исследованиями реакций распада.



Напомним, не так давно глава российского государства Владимир Путин по телефону обсудил с германским канцлером Ангелой Меркель транзит газа через Украину и ряд других вопросов. Собеседники выступили за ускорение переговорного процесса о перспективах газовых контрактов. Российский лидер также проинформировал германскую коллегу о нынешней ситуации в Сирии, включая шаги, которые предпринимаются в целях нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации "Идлиб".



Автор: Злата Богатова

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