Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Саратове все школы переходят на дистанционное обучение

21:01

Фото: vk.com



С понедельника, 27 сентября, в Саратове все школы Саратова будут работать в дистанционном формате.



Об изменениях в режиме обучения сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. Меры распространяются и на учреждения дополнительного образования.



Все школы Саратова с понедельника перейдут на дистанционное обучение по причине эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей. Решение было принято в связи с высокой заболеваемостью местного населения коронавирусной инфекцией, указано в официальном сообщении.



Предполагается, что саратовским школьникам предстоит учиться удаленно до 11 октября



За период с начала пандемии на территории Саратовской области было выявлено почти 87 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 289 за истекший день. Показатель за минувшие сутки стал рекордно высоким.



Среди пациентов с подтвержденным COVID-19 в этом российском регионе зарегистрировали 2 820 летальных исходов, около 80 тыс. уже признаны выздоровевшими и покинули медицинские учреждения.



Автор: Злата Богатова

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