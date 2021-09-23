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В Саратове все школы переходят на дистанционное обучение
21:01
Фото: vk.com
С понедельника, 27 сентября, в Саратове все школы Саратова будут работать в дистанционном формате.
Об изменениях в режиме обучения сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. Меры распространяются и на учреждения дополнительного образования.
Все школы Саратова с понедельника перейдут на дистанционное обучение по причине эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей. Решение было принято в связи с высокой заболеваемостью местного населения коронавирусной инфекцией, указано в официальном сообщении.
Предполагается, что саратовским школьникам предстоит учиться удаленно до 11 октября
За период с начала пандемии на территории Саратовской области было выявлено почти 87 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 289 за истекший день. Показатель за минувшие сутки стал рекордно высоким.
Среди пациентов с подтвержденным COVID-19 в этом российском регионе зарегистрировали 2 820 летальных исходов, около 80 тыс. уже признаны выздоровевшими и покинули медицинские учреждения.
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