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В Нидерландах задержаны девять человек, готовивших теракт


24.9.2021 19:42
В Нидерландах задержаны девять человек, готовивших терактФото: newsae.ru

Правоохранительные органы Нидерландов задержали девять сторонников "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой организации в России официально запрещена).

Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры страны, все эти люди подозреваются в подготовке террористического акта.

По данным ведомства, полиция проводила задержания в течение минувшего четверга, 23 сентября. О подозреваемых известно, что все они имеют паспорта Нидерландов, за исключением одного человека, являющегося уроженцем Афганистана.

Какой объект мог стать объектом нападения, прокуратура не уточнила. Известно лишь, что в ходе обысков, которые проводились по месту проживания задержанных, оружия или взрывчатых веществ найдено не было.

Все фигуранты разделяют идеи террористического ИГ (деятельность организации в России официально запрещена), указано в заявлении прокуратуры Нидерландов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 224

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