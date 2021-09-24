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В Нидерландах задержаны девять человек, готовивших теракт
24.9.2021 19:42
Фото: newsae.ru
Правоохранительные органы Нидерландов задержали девять сторонников "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой организации в России официально запрещена).
Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры страны, все эти люди подозреваются в подготовке террористического акта.
По данным ведомства, полиция проводила задержания в течение минувшего четверга, 23 сентября. О подозреваемых известно, что все они имеют паспорта Нидерландов, за исключением одного человека, являющегося уроженцем Афганистана.
Какой объект мог стать объектом нападения, прокуратура не уточнила. Известно лишь, что в ходе обысков, которые проводились по месту проживания задержанных, оружия или взрывчатых веществ найдено не было.
Все фигуранты разделяют идеи террористического ИГ (деятельность организации в России официально запрещена), указано в заявлении прокуратуры Нидерландов.
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