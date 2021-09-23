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ШОС будет налаживать контакты с новыми властями Афганистана


23.9.2021 21:01
ШОС будет налаживать контакты с новыми властями АфганистанаФото: koronavirus.center

В данный момент заявка Афганистана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) рассмотрена быть не может, передает ТАСС.

Вместе с тем, руководство организации намерено налаживать контакты с новыми властями этого государства, указал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

В рамках онлайн-конференции, состоявшейся 23 сентября, дипломат пояснил, что сейчас заявка Кабула не может быть рассмотрена по объективным причинам. ШОС не признает правительство, сформированное пришедшей к власти в Афганистане радикальной группировкой "Талибан" (в России деятельность этой организации признана террористической и официально запрещена), пояснил Бахтиер Хакимов.

Вопрос признания этого временного правительства перед ШОС не стоит. Однако организация намерена налаживать контакты с новым руководством Афганистана в целях вовлечения его в конструктивный диалог. Кроме того, отметил Хакимов, ШОС готова оказывать помощь в восстановлении страны. Главной задачей сейчас является содействие политическому диалогу и урегулированию в Афганистане, добавил российский дипломат.

Напомним, несколько дней назад в столицу Афганистана прибыл генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. В рамках официального визита он провел ряд встреч с представителями новых властей страны.

Ранее назвал неизбежным диалог с пришедшими к власти в Афганистане талибами (члены организации, запрещенной в России) глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам российского министра, это делать "придется и приходится уже практически всем".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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