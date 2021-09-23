|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ШОС будет налаживать контакты с новыми властями Афганистана
23.9.2021 21:01
Фото: koronavirus.center
В данный момент заявка Афганистана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) рассмотрена быть не может, передает ТАСС.
Вместе с тем, руководство организации намерено налаживать контакты с новыми властями этого государства, указал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.
В рамках онлайн-конференции, состоявшейся 23 сентября, дипломат пояснил, что сейчас заявка Кабула не может быть рассмотрена по объективным причинам. ШОС не признает правительство, сформированное пришедшей к власти в Афганистане радикальной группировкой "Талибан" (в России деятельность этой организации признана террористической и официально запрещена), пояснил Бахтиер Хакимов.
Вопрос признания этого временного правительства перед ШОС не стоит. Однако организация намерена налаживать контакты с новым руководством Афганистана в целях вовлечения его в конструктивный диалог. Кроме того, отметил Хакимов, ШОС готова оказывать помощь в восстановлении страны. Главной задачей сейчас является содействие политическому диалогу и урегулированию в Афганистане, добавил российский дипломат.
Напомним, несколько дней назад в столицу Афганистана прибыл генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. В рамках официального визита он провел ряд встреч с представителями новых властей страны.
Ранее назвал неизбежным диалог с пришедшими к власти в Афганистане талибами (члены организации, запрещенной в России) глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам российского министра, это делать "придется и приходится уже практически всем".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|