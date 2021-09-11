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Лавров назвал неизбежным диалог с афганскими радикалами


11.9.2021 15:09
Лавров назвал неизбежным диалог с афганскими радикаламиФото: vk.com

Диалог с пришедшими к власти в Афганистане талибами (члены организации, запрещенной в России) представляет собой неизбежность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр высказался на эту тему во время форума "Вся Россия — 2021".

Выступая на форуме современной журналистики "Вся Россия — 2021", глава отечественного внешнеполитического ведомства назвал неизбежностью выстраивание диалога с "Талибаном" (в РФ это движение признано террористическим и официально запрещено). По словам Сергея Лаврова, это делать "придется и приходится уже практически всем".

Говоря о возможном признании власти радикалов, Лавров пояснил, что позиция Москвы зависит от выполнения новым афганским руководством своих обещаний. Министр отметил, что российская сторона всячески поощряет намерения главарей движения не "узурпировать власть".

Глава МИД РФ напомнил, что талибы (члены запрещенной в РФ организации) выражали намерение сформировать инклюзивное правительство, которое будет включать в себя различные группы, а также не создавать проблем соседним государством.

Ранее афганские радикалы заявили, что женщины в их стране должны рожать детей, а не работать в правительстве. Идею предоставить женщинам работу в правительстве представитель нового руководства страны Сайед Зекрулла Хашими при этом сравнил с проституцией.

Автор: Злата Богатова

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