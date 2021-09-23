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В Петербурге задержан с наркотиками известный легкоатлет


23.9.2021 18:13
В Петербурге задержан с наркотиками известный легкоатлетФото: livejournal.com

Многократного чемпиона РФ в спринте поймали с наркотиками в Петербурге, передают российские СМИ.

Как стало известно, фигурантом уголовного дела оказался 32-летний легкоатлет Александр Хютте.

Титулованного спортсмена задержали на т.н. закладке на территории Приморского района Северной столицы. Позже выяснилось, что в полицию попал четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте, передает РЕН ТВ.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Петербурга уточняется, что инцидент произошел вечером минувшего вторника, 21 сентября. Легкоатлет попал в поле зрения полиции из-за неадекватного состояния. Стражи порядка остановили его для проверки документов, а Хютте не мог внятно разговаривать. Кроме того, о наркотическом опьянении свидетельствовали зрачки задержанного.

В ходе досмотра в обуви победителя Командного чемпионата Европы 2011 года полицейскими был обнаружен пакет с белым порошком. Состав вещества сейчас пытаются установить эксперты.

В настоящее время Хютте работает пожарным. Экс-легкоатлет уже признался, что время от времени употребляет запрещенные вещества. Он также сообщил, с чьей помощи приобретает наркотики в Петербурге.

Автор: Злата Богатова

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