Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге задержан с наркотиками известный легкоатлет

23.9.2021 18:13

Фото: livejournal.com



Многократного чемпиона РФ в спринте поймали с наркотиками в Петербурге, передают российские СМИ.



Как стало известно, фигурантом уголовного дела оказался 32-летний легкоатлет Александр Хютте.



Титулованного спортсмена задержали на т.н. закладке на территории Приморского района Северной столицы. Позже выяснилось, что в полицию попал четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте, передает РЕН ТВ.



Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Петербурга уточняется, что инцидент произошел вечером минувшего вторника, 21 сентября. Легкоатлет попал в поле зрения полиции из-за неадекватного состояния. Стражи порядка остановили его для проверки документов, а Хютте не мог внятно разговаривать. Кроме того, о наркотическом опьянении свидетельствовали зрачки задержанного.



В ходе досмотра в обуви победителя Командного чемпионата Европы 2011 года полицейскими был обнаружен пакет с белым порошком. Состав вещества сейчас пытаются установить эксперты.



В настоящее время Хютте работает пожарным. Экс-легкоатлет уже признался, что время от времени употребляет запрещенные вещества. Он также сообщил, с чьей помощи приобретает наркотики в Петербурге.



Автор: Злата Богатова

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